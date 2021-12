Corinthians: Giuliano inicia transição e corre contra o tempo para jogar contra o Grêmio

O meia Giuliano iniciou nesta quarta-feira (1º) a transição do departamento médico para os gramados do CT Joaquim Grava. O camisa 11 do Corinthians está recuperado da lesão muscular na coxa direita que o afastou das últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro e agora corre contra o tempo para atuar diante do Grêmio, domingo (5), na Neo Química Arena.



Enquanto o elenco do Corinthians realizava o treinamento sob o comando do técnico Sylvinho, Giuliano fez uma atividade leve com os preparadores físicos. O meia corre contra o tempo para avançar na parte física e conseguir treinar com o restante do grupo ainda nesta semana. Caso isso aconteça, a comissão técnica possivelmente o colocará em campo no fim de semana.



Esta quarta marcou a reapresentação após dois dias seguidos de folga, algo raro no Corinthians. Os atletas participaram de exercícios em campo reduzido e de baixa intensidade. A comissão técnica dividiu o elenco em dois grupos e os revezava entre as atividades de posse de bola e os minijogos.



Para o jogo de domingo, o Corinthians não terá os suspensos Fagner e Gabriel. O volante Cantillo também é desfalque certo para o técnico Sylvinho, assim como o meia Ruan Oliveira. A escalação para enfrentar o Grêmio deve ser esboçada apenas na sexta-feira (3).

Os atletas retornam às atividades amanhã pela manhã no CT Joaquim Grava. No domingo, às 16h (de Brasília), o Corinthians recebe o Tricolor gaúcho e uma vitória garante o time alvinegro na fase de grupos da Copa Libertadores 2022.