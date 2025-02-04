Pesquisar

Corinthians leva sufoco com reservas, é salvo por Hugo e bate Novorizontino

UOL/Folhapress
04 fev 2025 às 10:41

Reprodução/Facebook
O Corinthians venceu Novorizontino por 1 a 0 nesta segunda (3), pela 11ª rodada antecipada do Paulista, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

Alex Santana marcou o gol da vitória alvinegra no segundo tempo. O volante balançou as redes pela segunda vez nesta temporada.

Porém, Hugo Souza foi o grande destaque pelas boas defesas, inclusive de um pênalti cobrado por Pablo Dyego no 1º tempo.

O Corinthians começou mal a partida, evoluiu após as substituições, mas acabou contando mesmo com a sorte para vencer. O lance do gol foi apenas a segunda finalização da equipe de Ramón Díaz em todo o jogo, enquanto o Novorizontino teve 20 finalizações, sendo oito delas em direção à meta de Hugo Souza.

Corinthians alcança 18 pontos na liderança parcial do Grupo A. Já o Novorizontino permanece com os mesmos 9 pontos, na vice-liderança do Grupo C

O Corinthians volta a campo contra o Palmeiras pelo Paulistão. O Dérbi está programado para próxima quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque. O Novorizontino também entra em campo na quinta, contra o São Bernardo, no Estádio 1º de Maio, às 19h.

CORINTHIANS INOPERANTE CONTA COM SORTE E HUGO NO GOL

O Corinthians teve mais posse de bola na primeira etapa, mas não conseguiu finalizar nenhuma vez ao gol. A equipe basicamente reserva teve muita dificuldade para sair do seu campo de defesa, apostou em bolas longas para tentar chegar ao ataque e parou na boa marcação do Novorizontino. Por outro lado, o time da casa foi mais ofensivo, trocou bons passes e chegou perto de abrir o placar pelo menos em três oportunidades, mas desperdiçou. A principal chance do Tigre parou nas mãos do goleiro Hugo Souza, que defendeu um pênalti mal cobrado por Pablo Dyego, aos 20 minutos.

A segunda etapa não foi das melhores, mas o Timão contou com a sorte para marcar o gol da vitória. Alex Santana apareceu bem em um ataque promissor, na faixa dos 21 minutos, para desvia um passe por cima de Giovane, que não atuava desde o ano passado.

NOVORIZONTINO
Jordi; Rafael Donato, César Martins e Patrick; Jean Irmer, Fábio Matheus, Waguininho e Luís Oyama; Pablo Dyego, Robson e Airton Moisés.

CORINTHIANS
Hugo Souza; Jacaré (Léo Maná), Félix Torres, João Pedro e Hugo; Alex Santana, Ryan, Charles (Giovane) e Luiz Eduardo; Yuri Alberto (Romer) e Pedro Raul.

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte
Horário: 21h30 (de Brasília)
Árbitro: Lucas Canetto Bellote
Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Evandro de Melo Lima
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral
Amarelos: Airton, Waguininho, Jean (NOV); Félix Torres (COR)
Gol: Alex Santana (21/2ºT)

Corinthians vive modo 'economia de energia' para chegar inteiro ao clássico com Palmeiras
