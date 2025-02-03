Corinthians vive modo 'economia de energia' para chegar inteiro ao clássico com Palmeiras

A comissão técnica do Corinthians administra a energia de seu elenco diante da maratona do mês de fevereiro com um pensamento estratégico.





O UOL apurou que o time alvinegro adota uma postura de "economia de energia", apoiado em números de desempenho e análise dos dados de GPS. O departamento de futebol implementou novidades na área de inteligência, com mais fontes de informação, principalmente médicas, desde a chegada do executivo Fabinho Soldado.





Os relatórios de scout têm sido fundamentais para o técnico Ramón Díaz tomar decisões na hora de poupar os atletas. É assim que a comissão alvinegra trabalha diante do calendário cheio de fevereiro.





Os jogadores estão satisfeitos com a rodagem do elenco, principalmente por mostrar serviço para a comissão técnica neste início de temporada.





A gente não tem tempo para treinar, a pré-temporada foi curta e vamos nos adaptando com o decorrer das partidas. Mas acho que a comissão vem conseguindo rodar todo mundo, dando oportunidade, isso vai ser importante para o final da temporada. Temos grandes competições, jogos importantes. É importante a gente estar bem fisicamente para ajudar. Queremos conquistar grandes coisas esse ano.Charles, volante do Corinthians





Nesta segunda-feira (3), o Timão terá mais uma vez uma escalação mista, visando minimizar o cansaço. A expectativa é que o argentino escale apenas reservas para iniciarem a partida diante do Novorizontino, fora de casa, às 21h30 (de Brasília).





Há menos de 48 horas, a equipe de Itaquera venceu o Noroeste por 2 a 1 em casa, com boa parte dos titulares em campo. Porém, quem marcou os gols do Timão foram os reservas de 2024: Igor Coronado e Talles Magno.



