Poupando

Corinthians vive modo 'economia de energia' para chegar inteiro ao clássico com Palmeiras

Livia Camillo - UOL/Folhapress
03 fev 2025 às 20:22

Rodrigo Coca/Corinthians
A comissão técnica do Corinthians administra a energia de seu elenco diante da maratona do mês de fevereiro com um pensamento estratégico.

O UOL apurou que o time alvinegro adota uma postura de "economia de energia", apoiado em números de desempenho e análise dos dados de GPS. O departamento de futebol implementou novidades na área de inteligência, com mais fontes de informação, principalmente médicas, desde a chegada do executivo Fabinho Soldado.

Os relatórios de scout têm sido fundamentais para o técnico Ramón Díaz tomar decisões na hora de poupar os atletas. É assim que a comissão alvinegra trabalha diante do calendário cheio de fevereiro.

Os jogadores estão satisfeitos com a rodagem do elenco, principalmente por mostrar serviço para a comissão técnica neste início de temporada.

A gente não tem tempo para treinar, a pré-temporada foi curta e vamos nos adaptando com o decorrer das partidas. Mas acho que a comissão vem conseguindo rodar todo mundo, dando oportunidade, isso vai ser importante para o final da temporada. Temos grandes competições, jogos importantes. É importante a gente estar bem fisicamente para ajudar. Queremos conquistar grandes coisas esse ano.Charles, volante do Corinthians

Nesta segunda-feira (3), o Timão terá mais uma vez uma escalação mista, visando minimizar o cansaço. A expectativa é que o argentino escale apenas reservas para iniciarem a partida diante do Novorizontino, fora de casa, às 21h30 (de Brasília).

Há menos de 48 horas, a equipe de Itaquera venceu o Noroeste por 2 a 1 em casa, com boa parte dos titulares em campo. Porém, quem marcou os gols do Timão foram os reservas de 2024: Igor Coronado e Talles Magno.

futebol Corinthians clássico Palmeiras
