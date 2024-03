Corinthians não encanta, mas volta de amistoso com seis pontos positivos

O Corinthians volta do amistoso contra o Londrina com aspectos positivos na bagagem, mesmo com uma atuação pouco inspirada no Paraná ofuscada pelos gols na reta final.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





SEIS PONTOS POSITIVOS

Publicidade



O atacante Romero entrou no lugar de Pedro Raul, incorporou a função do camisa 9 e foi decisivo. Mesmo com Yuri Alberto ainda em campo, ele jogou centralizado e marcou dois gols em cinco minutos. O desempenho de Romero na nova função pode se tornar mais uma arma no ataque de António Oliveira.



O veterano Paulinho foi chamado pelo treinador no decorrer do segundo tempo e voltou a jogar após dez meses da grave lesão no joelho. Recuperado, Paulinho oferece não só qualidade no meio de campo, como também experiência ao elenco que passou por uma reformulação nesta temporada. O retorno, inclusive, foi comemorado pelo técnico português.

Publicidade



O Alvinegro ia empatando até os 35 minutos do segundo tempo, e os três gols tiveram protagonistas que começaram na reserva. Pedro Henrique deu o chute que resultou no rebote de Romero; Matheus Bidu e Matheus França fizeram a jogada do segundo tento do paraguaio; e o lateral esquerdo deu a assistência para Giovane marcar o terceiro. O amistoso mostrou que o time pode contar com o banco e que consegue ser competitivo mesmo com substituições.



O reforço Cacá foi o escolhido para ocupar a vaga do selecionável equatoriano Félix Torres e teve uma atuação segura. O desafio contra o adversário da Série C não foi o mais exigente, é verdade, mas ele formou uma boa dupla com Gustavo Henrique e mostrou que pode dar conta do recado.

Publicidade



O Terrão vem sendo bastante utilizado pela equipe principal nesta temporada e está correspondendo. Breno Bidon emendou a segunda partida como titular, diante da lesão de Maycon, e é o principal destaque, mas outros jovens também estão tendo espaço. Guilherme Biro e João Pedro tiveram rodagem no amistoso, e Giovane não só entrou, como fez o seu primeiro gol do ano, o segundo pelo profissional do Corinthians.



Os laterais Matheus Bidu e Matheus França se destacaram quando estiveram em campo. Com participações em gols, eles demonstraram que podem ser peças importantes para dar profundidade e versatilidade ao elenco. O ex-Flamengo foi utilizado pela quinta vez no novo time, enquanto o lateral esquerdo atuou pela primeira vez no ano, após ter sido preterido por opção técnica nos primeiros meses de 2024.

Publicidade



PONTOS DE OBSERVAÇÃO



O Corinthians dominou o jogo, mas não envolveu o adversário até os dez minutos finais, quando construiu o placar elástico. O time sofreu para infiltrar na defesa adversária e ficou dependente do toque diferenciado de Rodrigo Garro. Tirando o argentino, o restante dos jogadores pouco fez para levar perigo ao gol adversário quando o placar estava zerado.



O lateral Fagner se envolveu em uma confusão na volta do intervalo após cometer uma falta que terminou com ele e o adversário sendo expulsos. Marcado com uma fama negativa por entradas mais fortes, ele levou o cartão vermelho direto pelo contexto da jogada, e não necessariamente pela intensidade da falta.