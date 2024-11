Corinthians não sente falta de protagonistas e decola com a força do grupo

O Corinthians chega à reta final do Campeonato Brasileiro com a vaga na Libertadores no horizonte, e a confiança renovada no elenco. O atropelo sobre o Vasco aconteceu sem alguns dos jogadores que foram protagonistas da arrancada do time, e o desempenho foi motivo de elogios da comissão técnica.





O time alvinegro não contou com Memphis Depay, suspenso, e Yuri Alberto, lesionado. A dupla tinha sido responsável por oito dos 12 gols nas cinco vitórias anteriores no Brasileiro, resultados que mudaram o cenário da equipe na competição.





Sem eles, Romero e Talles Magno, um dos reforços da janela do meio do ano, foram os escolhidos. O Timão dominou completamente o jogo e construiu a vitória em 23 minutos, com gols de Gustavo Henrique e dois de Garro -o Vasco diminuiria no segundo tempo com Puma.





O paraguaio participou dos lances dos gols de Garro, deu dois passes para finalizações a gol e foi um dos jogadores do Alvinegro com mais cruzamentos, com quatro, segundo a plataforma Footstas. Talles foi o nome com mais dribles, com seis, além de duas interceptações. Juntos, eles tiveram 14 interações com Garro, o articulador da equipe.





"Se você observar, hoje quase todo o grupo está pronto para jogar, há uma competição muito saudável entre eles, e me parece que o melhor que conseguimos é que todo o grupo esteja intenso, forte. Estamos bem encaminhados. nesta segunda-feira (25), sem o Yuri e sem o Memphis, dois jogadores que vinham sendo muito importantes, conseguimos [a vitória]. Jogamos com o Talles e o Romero, e eles renderam de uma forma incrível", disse o técnico Ramón Díaz.





"Faltavam jogadores importantes e puderam manter a estrutura que temos com personalidade, estamos contentes", citou o treinador, em outro momento da coletiva.





Jogador que vem ganhando espaço com a atual comissão técnica é Breno Bidon. O meia de 19 anos foi titular e atuou durante toda a partida e ganhou elogios do chefe: "Trabalhamos para concretizar a situação que tem, porque tem boa pegada e geramos para poder ter o seu arremate. Está em um grande nível. Ele está sendo contundente, gerando muito futebol. Breno é jovem e está crescendo muito. Realmente está jogando bem, é um protagonista".





O Corinthians chegou aos 47 pontos e encostou no Cruzeiro, que está em sétimo, na zona de classificação para a fase preliminar da Libertadores. O time mineiro tem o mesmo número de pontos, mas com um jogo a menos.





O time do Parque São Jorge tem pela frente Criciúma, Bahia e Grêmio, sendo o confronto com o Tricolor baiano o único em casa. "Os três [próximos jogos] são fundamentais para chegarmos ao objetivo que estamos buscando".