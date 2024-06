Corinthians pode enfrentar brasileiro nas oitavas da Sul-Americana

O CHAVEAMENTO



ENFRENTAMENTOS DOS PLAYOFFS NO MOMENTO



Playoff A: Bragantino x Barcelona-EQU (já definido) Playoff B: Athletico-PR x Cerro Porteño Playoff C: Cuiabá x Grêmio Playoff D: Universidad Católica-EQU x Palestino Playoff E: Boca Juniors x Libertad Playoff F: Always Ready: Independiente del Valle Playoff G: Racing-URU x LDU Playoff H: Delfin x Rosario Central

SORTEIO DAS OITAVAS E PLAYOFFS







As partidas das oitavas serão nas semanas dos dias 14 e 21 de agosto. Quem tiver melhor campanha decide a volta em casa.

Publicidade



O Corinthians já sabe quem poderá enfrentar: Red Bull Bragantino ou Barcelona-EQU. O clube do Parque São Jorge vai enfrentar o vencedor do duelo entre o melhor segundo colocado (Red Bull Bragantino) e o pior terceiro colocado da Libertadores (Barcelona-EQU), que já estão definidos.



Já os playoffs serão disputados entre um segundo colocado dos grupos da Sul-Americana e um terceiro colocado das chaves da Libertadores em partidas de ida e volta. Não haverá sorteio, já que o chaveamento é feito pelo cruzamento das campanhas: o melhor segundo colocado enfrenta o pior terceiro colocado, e assim por diante. Os times que já estavam na competição decidirão em casa.

Publicidade



Os confrontos da primeira fase do mata-mata ainda não estão fechados por causa dos jogos atrasados de Inter e Grêmio. Os times gaúchos têm mais dois jogos a fazer devido à tragédia no Rio Grande do Sul. O Colorado pode terminar em segundo de seu grupo e o Tricolor se credenciar via Libertadores. Com isso, as campanhas gerais dos classificados aos playoffs pode mudar.



No aguardo do Inter, todos os outros times brasileiros que estavam na Sul-Americana avançaram de fase. Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza se classificaram direto às oitavas, enquanto Athletico-PR, Cuiabá e Red Bull Bragantino foram aos playoffs.



Os jogos dos playoffs estão marcados para as semanas dos dias 17 e 24 de julho. Times do mesmo país podem se enfrentar.



O sorteio também definiu o caminho nas fases seguintes. O ganhador da chave A das oitavas enfrentará o da H, quem avançou na B encara o da G, e assim por diante completando C x F e D x E.