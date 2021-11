Corinthians procura quebrar jejum de vitórias fora de casa

Depois de subir na última rodada para a quarta posição do Campeonato Brasileiro, a melhor que já ocupou nesta edição do torneio, o Corinthians tem agora o desafio de melhorar o seu desempenho como visitante para garantir sua permanência entre os primeiros colocados do Nacional.



A missão começa com a necessidade de quebrar um jejum de sete partidas sem vencer longe de Itaquera. Foram quatro derrotas (Sport, São Paulo, Atlético-MG e Flamengo) e três empates (Internacional, Atlético-GO e Red Bull Bragantino) no período.



Nesta quinta-feira (25), o adversário será o Ceará, às 20h, no Castelão, em Fortaleza. O time cearense está a sete pontos dos corintianos (53 a 46), restando quatro rodadas para o fim do Nacional.



A última vez que a equipe de Sylvinho voltou para casa com uma vitória na bagagem foi na 18ª rodada, ao vencer o Grêmio, em Porto Alegre, por 1 a 0, no dia 28 de agosto.

Com a série negativa longe de seus domínios de lá para cá, viu piorar o desempenho como visitante. Em 17 jogos na casa dos rivais, os corintianos acumularam apenas 43% de aproveitamento: cinco vitórias, sete empates e cinco derrotas.



Melhor em casa



A subida até o G4 só foi possível devido ao rendimento na Neo Química Arena, onde o Corinthians está há dez jogos sem perder, com oito vitórias e duas derrotas no período. Sem público nos estádios, o Alvinegro terminou o primeiro turno do Brasileirão com a terceira pior campanha entre os mandantes. No geral, o aproveitamento em Itaquera é de 60%, com nove vitórias, quatro empates e quatro derrotas.



Mesmo vindo de uma sequência negativa nas partidas longe de Itaquera, o time treinado por Sylvinho ainda é dono da quinta melhor campanha do Brasileirão como visitante.



Mas o técnico está ciente da necessidade de melhorar os números fora de casa, inclusive para minimizar as críticas que tem recebido. Em sua última derrota fora, contra o Flamengo, no Maracanã, o técnico foi bastante criticado pela postura defensiva da equipe.



Contra o Ceará, o treinador espera que o Corinthians mantenha o rendimento que mostrou no clássico contra o Santos, no domingo (21). Uma vitória no Castelão pode garantir a equipe na principal competição de clubes da América do Sul no ano que vem.



Para encarar o Ceará, o técnico Sylvinho não poderá contar com os meio-campistas Giuliano e Cantillo. A tendência é a escalação do mesmo time que derrotou o Santos por 2 a 0 no fim de semana passado. O time deve ser o seguinte: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Du Queiroz, Renato Augusto, Gabriel Pereira e Róger Guedes; Jô.



O Corinthians ocupa o quarto lugar do Brasileirão, com 53 pontos, e tem um de vantagem sobre o Fortaleza. O Ceará, em nono lugar com 46 pontos, já nem luta mais contra o rebaixamento e se prepara para brigar por lugar nos torneios continentais.





Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 20h (de Brasília) desta quinta-feira (25)

Juiz: Paulo Roberto Alves Jr. (PR)

VAR: Leone Carvalho Rocha (GO)

Transmissão: Premiere