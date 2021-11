Corinthians revê sua melhor série no Brasileiro em busca de recuperação

Como alento para a derrota sofrida contra o Flamengo na quarta-feira (17), com gol aos 47 minutos do segundo tempo, e justamente na reta final do Campeonato Brasileiro, o Corinthians terá pela frente sua sequência de melhor aproveitamento no primeiro turno.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Nas próximas cinco rodadas do Brasileiro, o Corinthians tem três jogos em casa, diante de Santos, Athletico-PR e Grêmio, e dois longe de seus domínios, contra Ceará e Juventude.



Nenhuma dessas equipes brigam com o time de Sylvinho por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Exceção feita ao Ceará -atualmente o décimo colocado-, todas estão na segunda metade da tabela de classificação.



Na campanha do primeiro turno, foi justamente essa sequência que alavancou a equipe alvinegra e a colocou na briga pelo G-6. Daqueles 15 pontos disputados, o Corinthians conquistou 11 e saiu invicto, perdendo pontos apenas para o Santos, na Vila Belmiro, e para o Juventude, em casa.

Continua depois da publicidade



Agora, os comandados de Sylvinho tentam repetir a dose em busca da conquista da vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores 2022.



Com os recentes tropeços nos testes diante do Atlético-MG e Flamengo, ambos fora de casa e com atuações abaixo do esperado do Corinthians, o clube perdeu a oportunidade de ultrapassar o Red Bull Bragantino e entrar no G-4.



Contudo, a equipe possui um jogos a menos do que o quarto colocado e, por isso, depende apenas de si para se garantir já na fase de grupos da principal competição continental da próxima temporada -o grande objetivo traçado pela diretoria.



O primeiro jogo da corrida final do Brasileiro é já neste domingo (21), o clássico com o Santos, na Neo Química Arena.