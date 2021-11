Flamengo vence o Corinthians em despedida do Maracanã antes de Libertadores

O Flamengo venceu o Corinthians na noite desta quarta-feira (17), por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique aos 47 minutos do segundo tempo, para festa dos mais de 48 mil torcedores que compareceram ao Maracanã.



Com o triunfo, o time rubro-negro se manteve na briga pelo título, ainda que a vantagem do Atlético-MG seja considerável. Os cariocas têm 63 pontos e estão a oito da equipe de Belo Horizonte, com seis jogos para o fim da competição.



Atual bicampeão nacional, o Flamengo tem como principal objetivo da temporada a final da Copa Libertadores. No próximo dia 27, em Montevidéu, o time de Renato Gaúcho enfrenta o Palmeiras pela conquista da América.



Já a equipe do técnico Sylvinho seguiu às portas do G4 do Campeonato Brasileiro, zona que, por enquanto, dá vaga direta à fase de grupos da Copa Libertadores de 2022.

Os alvinegros, que estacionaram na quinta colocação com 50 pontos, têm um jogo a menos que o Red Bull Bragantino, quarto colocado com 52 pontos.



Nesta quarta, os flamenguistas foram melhores que os visitantes durante toda a partida.



No primeiro tempo, a equipe de Renato imprimiu forte ritmo no início, mas diminuiu a intensidade à medida que se aproximou do intervalo. O Corinthians, que não acertou o gol de Hugo, tentou aproveitar os contra-ataques, mas parou na marcação rubro-negra.



O roteiro da etapa final foi semelhante ao dos primeiros 45 minutos, mas o time do técnico Sylvinho atuou ainda mais retraído a partir da metade do segundo tempo. Os cariocas forçaram boa defesa de Cássio e chegaram a acertar o travessão.



A recompensa pela superioridade veio nos acréscimos, após boa jogada de Rodinei pela direita. O lateral foi ao fundo e cruzou na cabeça de Bruno Henrique, que testou no contrapé de Cássio para dar a vitória ao Flamengo.



Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o Santos, domingo (21), na Neo Química Arena. Como o Red Bull Bragantino já atuou pela 34ª rodada e não joga pelo Brasileiro no fim de semana, pois estará em Montevidéu para a decisão da Sul-Americana, contra o Athletico-PR, os comandados de Sylvinho terão a chance de entrar no G4.



O Flamengo visita o Internacional, no sábado (20), a uma semana da final da Libertadores. Três dias depois, fará jogo atrasado do Brasileiro com o Grêmio, mais uma vez fora de casa.





FLAMENGO



Hugo, Matheuzinho, David Luiz (Gustavo Henrique), Léo Pereira e Ramon (Filipe Luís); João Gomes, Thiago Maia e Diego; Kenedy (Rodinei), Vitinho (Michael) e Vitor Gabriel (Bruno Henrique). T.: Renato Gaúcho





CORINTHIANS



Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Gabriel Pereira (Gustavo Mosquito), Giuliano (Du Queiroz), Renato Augusto (Luan) e Roger Guedes; Jô (Vitinho). T.: Sylvinho





Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Vitor Gabriel (FLA); João Victor e Gabriel Pereira (COR)

Gol: Bruno Henrique (FLA), aos 47'/2ºT