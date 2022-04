Corinthians só empata com a Lusa carioca no Café lotado em Londrina

O torcedor corintiano no Norte do Paraná e outras regiões do Estado fez a sua parte lotando o estádio do Café nesta quarta (20) à noite, mas em campo o Corinthians não correspondeu e ficou apenas no empate por 1 a 1 com a Portuguesa carioca. O jogo, válido pela terceira fase da Copa do Brasil, marcou a estreia do Timão na competição e foi realizado em Londrina com mando do clube do Rio de Janeiro. A volta será dia 11 de maio, na Neo Química Arena, em São Paulo. Quem vencer avança e novo empate leva a decisão para os pênaltis.

A Portuguesa carioca, que disputa a Série D do Brasileiro, surpreendeu o time misto do Corinthians e abriu o placar logo no primeiro minuto, com Cafu aproveitando falha na saída de bola de Xavier. Com dificuldade para encontrar o jogo, o Timão só conseguiu o empate aos 47' da primeira etapa, em gol de Jô. Com dois compromissos importantes à vista - o dérbi contra o Palmeiras neste sábado (23), pelo Brasileiro, e o duelo de terça-feira (26) com o Boca Juniors pela Libertadores - o Corinthians poupou vários jogadores em Londrina. O goleiro Ivan e o zagueiro da base Robert Renan estrearam como titulares.

