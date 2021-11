Corinthians tem a 2ª melhor campanha do Brasileiro nas últimas 10 rodadas

Impulsionado pela retomada dos bons números como mandante, com 100% de aproveitamento na Neo Química Arena desde o retorno do público aos estádios, o Corinthians conseguiu a segunda melhor campanha do Campeonato Brasileiro nas últimas dez rodadas, atrás apenas do Atlético-MG, líder da Série A e favorito ao título nacional.



O Corinthians conquistou 18 pontos em 30 disputados, com cinco vitórias, três empates e duas derrotas no período. Foram 13 gols marcados e nove sofridos. O time fez seis partidas em casa, quatro delas com público nas arquibancadas, e teve um aproveitamento de 89% dos pontos disputados ao vencer Palmeiras, Bahia, Fluminense e Fortaleza, além de empatar com o América-MG.



Longe de Itaquera, no entanto, o rendimento não foi bom. A equipe perdeu para o Sport e para o São Paulo, além de ter somado empates com o Red Bull Bragantino e Internacional, dois de seus concorrentes por uma vaga na Copa Libertadores da próxima temporada. Fora de casa, o aproveitamento foi de apenas 16% dos pontos disputados.

Mesmo assim, considerando todos os últimos dez jogos de cada um dos participantes da Série A, o Corinthians teve o segundo melhor rendimento. O Atlético-MG, com 20 pontos em 30 disputados, é o melhor time do Brasileiro no recorte das dez últimas rodadas.



Na próxima rodada, o Corinthians encara justamente o Atlético-MG, no Mineirão. O jogo acontecerá nesta quarta-feira (10), às 19h (de Brasília), e pode colocar a equipe do Parque São Jorge pela primeira vez dentro do G-4 em caso de vitória diante do líder.