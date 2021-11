Sylvinho esboça escalação do Corinthians para jogo com Fortaleza

O Corinthians deu sequência, nesta quinta-feira (4), à preparação para o jogo contra o Fortaleza no sábado (6), às 17h (de Brasília), na Neo Química Arena.



Na atividade, o técnico Sylvinho dividiu o elenco por posições e deu atenção especial aos defensores enquanto os atletas do setor ofensivo ficaram sob os cuidados dos auxiliares Doriva e Alex.



A novidade do dia foi a liberação do lateral Lucas Piton, que se recuperou das dores musculares que o afastaram dos últimos treinamentos com o restante do grupo. Mesmo assim, o garoto deve seguir na reserva de Fábio Santos na sequência do Campeonato Brasileiro.

Segundo o Corinthians, zagueiros e laterais treinaram movimentação e saída de bola com Sylvinho enquanto os homens de frente trabalharam cruzamentos, triangulações e finalizações em um outro campo do CT Joaquim Grava. Na última parte da atividade, a equipe executou exercícios de bola parada.



Sem grandes novidades em sua formação titular, o Corinthians deve encarar o Fortaleza com Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Du Queiroz, Giuliano e Gabriel Pereira; Roger Guedes, Mosquito e Renato Augusto.



O duelo com o time tricolor é visto como fundamental para os planos do Corinthians no Brasileiro. A equipe alvinegra soma 44 pontos, está na sexta colocação e, em caso de vitória, pode ficar a apenas um ponto de distância do próprio Fortaleza, o quinto na tabela de classificação.