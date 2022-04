Corinthians vai poupar titulares em Londrina

O Corinthians deve ter um time alternativo para enfrentar a Portuguesa (RJ) pela terceira fase da Copa do Brasil, na quarta-feira (20), no estádio do Café. A equipe carioca vendeu o mando de campo neste confronto de ida.



Após a vitória por 3 a 0 sobre o Avaí, o técnico Vítor Pereira sinalizou pela necessidade de poupar vários titulares em razão da sequência importante que o clube terá nos próximos dias. No sábado (23), o Corinthians tem o clássico contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e na terça-feira (26) faz duelo decisivo contra o Boca Juniors pela Libertadores, na Neo Química Arena.

"Vamos mudar, não há dúvida nisso, porque é a única forma. Temos dois jogos pela frente de altíssima exigência. Vamos ser obrigados, até por querer dar oportunidades para jogadores crescerem e começarem a se acalmar um pouco, ter maturidade", afirmou o treinador português, em entrevista coletiva.





Entre os principais jogadores alvinegros, quem pode estar em campo no Café é o lateral Fagner, que cumpriu suspensão na última partida do Brasileiro. Já o atacante Gustavo Mosquito também pode jogar em Londrina, já que não enfrentou o Avaí por ter apresentado um quadro gripal.





