Corinthians vence de novo e iguala recorde na volta de Palacios após 1 ano

O Corinthians contou com duas primeiras vezes em campo para vencer o Água Santa por 2 a 1, nesta quarta-feira (22), na Neo Química Arena, pela 3ª rodada do Paulistão.





Alex Santana e João Pedro Tchoca balançaram a rede pela primeira vez com a camisa do clube. Ambos foram em cobranças de escanteio, ainda no primeiro tempo.





Netinho diminuiu para o Água Santa com um golaço de fora da área. O goleiro Matheus Donelli pulou mal e não conseguiu alcançar a bola.





Com o resultado, a equipe corintiana igualou sua maior sequência de vitórias neste século, invicto há 10 partidas. O número leva em consideração os jogos do fim do Brasileirão 2024 e neste início de Paulistão. A última vez que o Timão havia alcançado a marca foi em 2001.





O Corinthians lidera o Grupo A, com 9 pontos -100% de aproveitamento no estadual. Já o Água Santa é o lanterna do Grupo C, ainda sem pontuar.





No domingo, o Corinthians visita o São Paulo no Morumbis, pela 4ª rodada da fase de grupos, às 18h30 (de Brasília) do domingo (26). Enquanto isso, o Água Santa receberá o Bragantino na Arena Inamar, em Diadema, no sábado (25), às 16h.





COMO FOI O JOGO





O Corinthians dominou e controlou a maior parte da primeira etapa. A equipe da casa abriu o placar e ampliou em lances de bola parada.





Primeiro, Alex Santana aproveitou um erro de posicionamento da defesa do Netuno para marcar o primeiro, após cobrança de escanteio. Depois, João Pedro Tchoca marcou o dele ao desviar de cabeça a cobrança de escanteio perfeita de Igor Coronado.





O único momento de real perigo do Água Santa terminou em gol, numa batida de fora da área de Netinho.

O Corinthians voltou mais elétrico na segunda etapa, foi mais agudo e assustou muito o goleiro Ygor Vinhas. No entanto, perdeu o ímpeto do início da partida e abriu espaços para o ataque do Água Santa. Em comparação com o 1º tempo, a partida perdeu velocidade e qualidade técnica, mas ganhou em surpresas. Memphis reestreou nesta temporada e quase marcou um belo gol de cabeça. A bola só não entrou graças a uma defesa espetacular de Ygor.





PALACIOS REESTREIA APÓS QUASE UM ANO EM RECUPERAÇÃO





O lateral-esquerdo Diego Palacios voltou a campo após quase completar um ano em recuperação, devido a uma lesão crônica no joelho. O atleta foi submetido a uma artroscopia para resolver um problema

O jogador só atuou 40 minutos até o momento. A primeira e última vez em que ele esteve em campo aconteceu na edição passada do Campeonato Paulista, em partida contra o São Bernardo, pela fase de grupos, no dia 27 de janeiro.





CORINTHIANS

Donelli; Léo Mana, Félix Torres, Tchoca e Hugo (Palacios); Martínez, Alex Santana (Ryan), Charles (André Carrillo) e Coronado (Memphis); Talles (Yuri Alberto) e Pedro Raul. Técnico: Ramón Díaz.





ÁGUA SANTA

Ygor Vinhas; Diogo Batista, Fábio Sanches, Robles, Roger (Villian) e Renan; Netinho (Lucas Rocha), Luan Dias (Artur Korek) e Neilton (Willen Mota); Ramon e Ademilson (Gabriel Silva). Técnico: Marcelo Cabo





Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Assistentes: Neuza Ines Back e Raphael de Albuquerque Lima

Cartões amarelos: Hugo (COR); Ramon, Robles (AGS)

Cartão vermelho: Ramon (AGS)

Público: 41.352

Renda: R$ 2.683.017,00

Gols: Alex Santana, aos 7'/1ºT; João Pedro Tchoca, aos 18'/1ºT; Netinho, aos 22'/1ºT;