Londrina derrota o líder Cianorte por 2 a 1 no Paranaense

O Londrina Esporte Clube derrubou o líder do Campeonato Paranaense. Atuando fora de casa, no Estádio Albino Turbay, o time alviceleste venceu o Cianorte por 2 a 1, nesta quarta-feira (22), e se reabilitou após a derrota em casa para o Maringá. Com o resultado, o Tubarão saltou para o quarto lugar com 7 pontos, ao lado do Athetico. O Cianorte ainda é o líder com 9, seguido do Operário com 8 pontos.





O LEC foi a campo com uma mudança em relação ao time que perdeu para o Maringá. O técnico Claudinei Oliveira sacou Paredes da equipe e escalou Alison.

Logo aos três minutos de jogo, o Tubarão abriu o placar. Em batida de falta pelo lado esquerdo, Gustavo França arriscou direto, a bola pegou na defesa do time adversário, enganou o goleiro e entrou: 1 a 0.





Aos 20, mais uma chance. De pé em pé, o time alviceleste criou jogada ofensiva até encontrar Lucas Marques na intermediária ofensiva. O camisa 8 encontrou Gustavo França na área, o camisa 10 dominou, mas caiu antes de finalizar.

Em cobrança de falta aos 32 minutos, o Cianorte foi às redes, mas o gol foi anulado. Anderson Salles cabeceou em posição irregular e a jogada foi impugnada.





O Cianorte conseguiu o empate aos 34 minutos em gol irregular. Após jogada pela esquerda, Beléa finalizou, a bola tocou em Maurício e explodiu na trave, sobrou para Mori que, no rebote, parou em linda defesa de Luiz Daniel, mas em um segundo rebote, Gabriel Ramos, em posição de impedimento, empurrou para o gol vazio: 1 a 1.





