Corinthians vence Deportivo Cali graças a gol contra

O Corinthians sofreu, mas venceu o Deportivo Cali-COL por 1 a 0 pela Copa Libertadores, na Neo Química Arena, na noite desta quarta-feira (13). A vitória veio graças a um gol contra do zagueiro colombiano José Caldera, já no segundo tempo.

Precisando vencer para marcar seus primeiros pontos na competição, o Corinthians foi para cima desde o início. A primeira chance clara de gol, porém, foi do Deportivo Cali, aos 18 minutos. Após cobrança de escanteio, Burdisso cabeceou no canto e obrigou Cássio a fazer grande defesa.

O Timão respondeu com bons ataques pelo lado direito. Aos 23, Fagner atravessou a bola na área e encontrou Fábio Santos, que mandou por cima do gol e perdeu uma grande chance. O Corinthians ainda teria um gol anulado na primeira etapa. Após cruzamento de Mantuan, Jô completou para as redes, mas estava em posição de impedimento, assinalado pela arbitragem.





O segundo tempo começou com o Corinthians pressionando ainda mais. Aos cinco minutos, Mantuan fez bela jogada individual pela direita e bateu colocado. O goleiro De Amores defendeu e a bola ainda tocou na trave. Com a pressão corinthiana, o gol acabou saindo aos 22 do segundo tempo. Após chute de Paulinho, De Amores deu rebote e o zagueiro Caldera, na tentativa de cortar, mandou de cabeça para o próprio gol.





O time colombiano ensaiou uma pressão pelo empate, mas não conseguiu superar a defesa brasileira. O placar ficou mesmo em 1 a 0, para a alegria dos mais de 37 mil corinthianos que foram à Neo Química Arena.

Com a vitória, o Corinthians segue na lanterna do Grupo E, pelos critérios de desempate, já que agora todos os times da chave têm três pontos conquistados. O Timão só volta a jogar pela Libertadores no dia 26, quando recebe o Boca Juniors-ARG em São Paulo. Pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians entra em campo no sábado (16), às 19h, contra o Avaí, na Neo Química Arena.