Cotado no Grêmio e Santos, Diniz adota cautela para assumir um novo clube

Londrina EC encara o Floresta fora de casa para 'embalar' na Série C

O Londrina vai a Horizonte, cidade que fica a 40 km de Fortaleza, capital do Ceará, no próximo domingo (20), para enfrentar a Floresta, às 16h30, no estádio Domingão, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.