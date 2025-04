Londrina EC encara o Floresta fora de casa para 'embalar' na Série C

O Londrina vai a Horizonte, cidade que fica a 40 km de Fortaleza, capital do Ceará, no próximo domingo (20), para enfrentar a Floresta, às 16h30, no estádio Domingão, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A equipe estreou com vitória por 3 a 1 sobre o Ypiranga-RS, no Vitorino Gonçalves Dias (VGD), e com um novo resultado positivo pode terminar a rodada como líder da competição.





“Vamos jogar fora, em Horizonte, e independente da condição do gramado e do estádio, os caras vão correr o máximo que puderem, vão se doar ao máximo”, garantiu Claudinei Oliveira, que admitiu não conhecer a situação atual do Domingão. O local tem capacidade para 10.500 torcedores e vai ser a casa do time da capital cearense na Série C.





Entretanto, o Tubarão deve ir a campo no domingo com um desfalque importante. Segundo a Clube FM e o Paiquerê 91,7, o atacante Pablo sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo bloqueado e está fora da partida. A FOLHA entrou em contato com o LEC, que confirmou que o centroavante só conseguiu com a equipe para Fortaleza. A tendência é que Edson Cariús, que estreou no segundo tempo da partida contra o Ypiranga, comece como titular pela primeira vez.





A saída de Pablo para a entrada de Cariús deve ser a única na formação titular de Londrina. Claudinei Oliveira afirmou, após a vitória na estreia, que só foram feitas trocas na equipe em caso de lesão.





“O pessoal entrou bem, mas quem entrou jogando entrou bem pra caramba também. O tempo começou bem, fez um grande jogo. Eu estou satisfeito com o rendimento da equipe. Só vamos fazer trocas em caso de lesão. O Iago saiu com um corte na perna por causa de uma entrada que sofreu, e o Pablo teve uma lesão na mão. A gente não deve ter grandes alterações, não. Mas é importante ter os jogadores que instruíram os que estão jogando”, indicou Claudinei, antes da adaptação do problema com o camisa 9.





Também há a expectativa de que os outros reforços sejam relacionados pelo LEC para a partida. Dos oito contratados, Cariús, Gabriel Canela e Cedric foram para a estreia e entrada em campo. O zagueiro Guilherme Ferreira, o volante Sousa, e os atacantes Thauan Willians e Vitinho sequer foram para o jogo. O meio-campista João Vitor Bezerro, que está no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF como atleta do time alviceleste, ainda não foi anunciado oficialmente.





FLORESTA COM MUDANÇAS





O Floresta chega para o confronto com o Londrina após perder na estreia. O time cearense foi até Caxias do Sul para enfrentar o Caxias e perdeu por 1 a 0. A equipe finalizou mais que os donos da casa, mas teve menos posse de bola que o time gaúcho no confronto.





O LEC vai enfrentar uma Floresta recheada de mudanças em relação à equipe que disputou o Campeonato Cearense e perdeu contra o rebaixamento. A diretoria demitiu Marcelo Chamusca e contratou Leston Júnior, que trabalhou na equipe em 2020 e conseguiu o acesso à Série C naquela oportunidade. Além disso, 16 atletas foram anunciados, entre eles as meias Thiaguinho e Gustavo Xuxa, que disputaram o Campeonato Paranaense por São Joseense e Paraná Clube, respectivamente. Outro nome conhecido da equipe é o goleiro Dalton, campeão paranaense pelo Londrina em 2021.





FICHA TÉCNICA





Floresta





Dalton; Vitão, Ícaro e Júlio Vaz; Matheus Ludke, Robson Alemão, Guilherme, Gustavo Xuxa e Rafael Furlan; Thiaguinho e Jeam. Técnico: Leston Júnior







Londrina





LuizDaniel; João Vitor, Caio, Wallace e Maurício; Alison, Lucas Marques e Gustavo França; Henrique, Edson Cariús e Iago Teles. Técnico: Claudinei Oliveira

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Horário: 16h30

Estádio: Domingão, Horizonte (CE)

Onde assistir: Nosso Futebol (TV e streaming)