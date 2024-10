CPI convoca mãe de Deolane, e Kajuru critica Mendonça por habeas corpus

A CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas aprovou nesta terça-feira (29) a convocação de Solange Alves Bezerra, mãe da influenciadora Deolane Bezerra, na condição de investigada.





A própria Deolane deveria ter prestado depoimento nesta terça, mas os advogados dela conseguiram um habeas corpus no STF (Supremo Tribunal Federal), concedido pelo ministro André Mendonça, que a liberou da obrigação de atender à convocação. Ela, então, optou por não ir. A CPI reagiu aprovando a quebra de seu sigilo bancário e fiscal.





Além disso, a CPI aprovou a convocação de Solange para depor, junto com José André Rocha Neto, sócio fundador da empresa Vai de Bet. Também foi aprovada a quebra dos sigilos fiscal e bancário do CEO da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, também investigado na Operação Integration, do Ministério Público de Pernambuco, mais um beneficiado pelo habeas corpus, já que deveria depor no mesmo dia.





O senador Jorge Kajuru (PSB-GO), presidente da CPI, criticou Mendonça. "Não precisa ter mais CPI. Se o STF existe para julgar e condenar pessoas desonestas, o que ele está fazendo aqui é o quê? Ele está convidando... é um convite para você roubar em apostas. O STF simplesmente está convidando: 'Você pode roubar em aposta, pode fazer o que você quiser, vem aqui que a gente te dá uma liminar e você não comparece à CPI.' Isso é um convite a quem é desonesto", disse o senador.





Também foram aprovados, entre outros documentos, que o Ministério da Justiça compartilhe com a CPI informações sobre a cooperação internacional com a Espanha, em investigação envolvendo o jogador Luiz Henrique, do Botafogo. A investigação foi revelada pela Folha. Requerimentos de convocação e convite para o atacante depor não foram apreciados.









