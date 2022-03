Crise do PSG após eliminação da Champions tem protestos e saídas

Para completar, esportivamente, só resta ao PSG a disputa do Campeonato Francês, competição que lidera com vantagem confortável. Além da Champions, o clube também foi eliminado da Copa da França, em janeiro, pelo Nice.

Fora das quadro linhas, chovem pedidos de saída para o diretor esportivo Leonardo e para o presidente do clube, o catari Nasser Al-Khelaifi. Nas arquibancadas, os torcedores parisienses exibem faixas de protestos e vaiam as estrelas do time.

Se o "caos perfeito" virou o título do documentário sobre a carreira de Neymar, o mesmo não pode ser dito sobre os últimos dias do Paris Saint-Germain. Prestes a completar uma semana da eliminação para o Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o time francês acumula vaias e problemas internos.

DIRIGENTES PRESSIONADOS



Segundo a imprensa local, o revés da última seleção colocou Leonardo -"homem-forte" do projeto do PSG- em uma "situação delicada". No último fim de semana, o brasileiro "ganhou" uma faixa de protesto, estendida em vitória sobre o Bordeaux, pelo Campeonato Francês.

FIM DO TRIO?



A derrota na Champions pode simbolizar o fim do trio formado por Messi, Neymar e Mbappé no ataque do PSG. De acordo com o jornal espanhol "Marca", o francês deve assinar com o Real Madrid -justamente o algoz da equipe da capital francesa na principal competição europeia- ainda nesta semana. Mbappé tem contrato com o PSG até junho deste ano e deve ser anunciado pelo time merengue ao final da temporada.





Já o "As" informa que Neymar estaria disposto a deixar o clube francês, principalmente após as vaias da torcida em jogo contra o Bordeaux. O diário informa que o craque brasileiro planeja trocar de clube na janela de transferências de junho, e que a diretoria do PSG "não oferecerá resistência".





Lionel Messi é mais um que pode agitar o mercado da bola no meio do ano. Segundo o jornalista Gerard Romero, o pai do argentino, Jorge Messi, entrou em contato com o Barcelona para tratar de um possível retorno do atacante após temporada discreta pelo PSG.





Além do trio de estrelas, o elenco do PSG perderá outros nomes na janela do meio do ano. Após falha no primeiro gol do Real Madrid, o goleio Donnarumma pode retornar ao futebol italiano. A informação é do jornal italiano "La Gazzetta dello Sport".





Por sua vez, o jornal francês "L'Equipe" apontou que Di María, Wijnaldum, Icardi e Sergio Ramos também estão na lista de possíveis baixas do clube francês. O portal "RMC Sport", inclusive, informou que Di María já decidiu deixar o PSG ao final desta temporada.