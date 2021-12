Cristiano Ronaldo marca duas vezes e ultrapassa a marca de 800 gols na carreira

Com dois gols, Cristiano Ronaldo, 36, decidiu para o Manchester United contra o Arsenal, nesta quinta-feira (2), em Old Trafford. Mais do que isso: ele quebrou a marca dos 800 gols na carreira. Agora tem 801.



O United venceu por 3 a 2 pelo Campeonato Inglês e ele anotou o segundo gol ao completar cruzamento de Rashord e o terceiro na cobrança de pênalti sofrido pelo brasileiro Fred.



O português tem 12 desde que voltou à Inglaterra, no início desta temporada, em agosto. Na sua primeira passagem pelo clube, entre 2003 e 2009, ele marcou 118 vezes. Foi com a camisa do United que foi eleito pela primeira vez melhor do mundo, em 2008. Ronaldo depois venceria o prêmio em mais quatro anos.



Profissionalizado pelo Sporting (POR) em 2001, fez cinco gols pelo time.

Vendido pelo Manchester United para o Real Madrid, Ronaldo marcou 450 vezes na Espanha, antes de se transferir para a Juventus, em 2018, onde fez 101 gols.



Por Portugal, são 115 gols, um recorde no futebol de seleções.



O atacante é também o maior artilheiro da história da Champions League: 140.