Cristiano Ronaldo tem noite atípica, e Portugal empata com a Irlanda

Irlanda e Portugal empataram em 0 a 0 nesta quinta-feira (11), no estádio Aviva, em Dublin. A partida válida pela penúltima rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2022 ficou marcada por uma noite sem inspiração de Cristiano Ronaldo, que teve dificuldades para furar o setor defensivo dos donos da casa.



O camisa 7 de Portugal teve uma noite atípica, acostumado a fazer partidas expressivas e ajudar na construção ofensiva, Cristiano encontrou dificuldades para impor seu estilo de jogo, o que influenciou diretamente no placar. Além dele, Bruno Fernandes também teve atuação apagada.



Com o resultado, Portugal chega aos 17 pontos e assume a liderança do grupo A. Mesmo assim, os comandados de Fernando Santos terão que disputar o primeiro lugar com a Sérvia, vice-colocada com o mesmo número de pontos. A Irlanda é a quarta colocada com seis pontos.



O último jogo de Portugal nas Eliminatórias será um confronto direto contra a Sérvia pela liderança do grupo. A partida acontecerá neste domingo (14). Já a Irlanda finalizará a participação no torneio contra Luxemburgo, no mesmo dia. Ambos os jogos serão às 16h45 (de Brasília).