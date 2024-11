Cruzeiro acerta contratação de Gabigol, que não fica no Flamengo em 2025

Gabigol será jogador do Cruzeiro a partir de 2025. O atacante anunciou que deixará o Flamengo após a conquista do título da final da Copa do Brasil neste domingo (10).





O contrato de Gabigol com o Flamengo vai apenas até o final do ano e não será renovado. O Cruzeiro, portanto, assinará com o atacante a custo zero, tendo de pagar apenas o salário e as luvas pela assinatura do vínculo.





Gabigol evitou falar sobre qual seria seu próximo clube após o Flamengo, mas a reportagem apurou que o atacante já tem tudo certo para defender o Cruzeiro a partir da próxima temporada.





"Essa foi minha última final. Não vou ficar no Flamengo. Mas o carinho é imenso, é recíproco. É aproveitar bastante esses jogos que faltam. Poder me despedir bem da torcida, dos meus colegas também."





"Eu vou curtir esse momento. Até 31 de dezembro de 2024. Até lá, eu sou jogador do Flamengo. Quero curtir, aproveitar e me divertir bastante. Foi uma passagem incrível, eu amo todo mundo, jogadores, a torcida. Então, agora eu vou aproveitar", disse Gabigol, em entrevista à TV Globo.





Gabigol era um nome bem visto no Cruzeiro desde o meio do ano. Em entrevista coletiva em julho, Pedro Lourenço, dono da SAF do clube mineiro, fez elogios ao atacante.





"Estamos tentando fazer o melhor possível. Trouxemos reforços. Não vamos contratar mais neste ano. Encerrou contratação. Gabigol dispensa comentários, mas não temos caixa e não está nossos planos. Encerramos as contratações. São bons jogadores, vão qualificar nosso grupo. Esperamos chegar em quinto na tabela, e estaremos muito felizes, se conseguirmos", disse Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro.





Futuro time de Gabigol, o Cruzeiro briga por uma vaga na próxima Libertadores. O time mineiro é o atual sétimo colocado do Brasileirão e está na final da Copa Sul-Americana.





A informação do acerto de Gabigol com o Cruzeiro foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pelo UOL.





GABIGOL FALA SOBRE NEGOCIAÇÕES COM FLAMENGO





Gabigol detalhou como foram as conversas pela renovação do contrato com o Flamengo. O atacante afirmou que não gostou de algumas coisas e que nunca recebeu, de fato, uma proposta pela ampliação do vínculo.





"Realmente, estou muito feliz. Não fico no Flamengo. Durante esses últimos anos, houve negociações. O presidente, a diretoria na verdade, apertou minha mão, apertou a mão da minha família. Depois, acabaram acontecendo coisas que eu não gostei. Sempre soube as coisas pelo podcast. Nunca soube pessoalmente. Durante esses anos, eu falei muito com o Marcos Braz. A gente conversou. Falei sobre a possibilidade de dois, três anos. E nunca houve a proposta do Flamengo. Então, depois deste domingo (10), com esse título, eu não vou ficar no Flamengo."





Clique aqui. Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde.