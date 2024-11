Flamengo supera Atlético-MG em MG e conquista penta da Copa do Brasil

O Flamengo conquistou sua quinta taça da Copa do Brasil neste domingo (10), na Arena MRV, em Belo Horizonte, ao derrotar o Atlético-MG por 1 a 0, com gol do equatoriano Gonzalo Plata e grande atuação de Bruno Henrique no segundo tempo. A partida também ficou marcada por confusão nas arquibancadas, com os torcedores do Atlético-MG arremessando uma série de objetos no campo.





No jogo de ida, no último domingo (3) no Maracanã, o rubro-negro já havia vencido por 3 a 1. O título marca o primeiro triunfo de Filipe Luís como treinador, pouco mais de um mês depois de assumir o comando do time do Ninho do Urubu, após a demissão de Tite no final de setembro.





Motivada pela eliminação para o Peñarol na Libertadores e pelo até então oscilante desempenho no Brasileirão, a mudança no comando técnico rapidamente injetou ânimo nos torcedores e nos jogadores.





Na Arena MRV, o Flamengo apostou em lançamentos longos e recomposições rápidas. Teve boa chance logo aos dois minutos, com Gerson, que parou em boa saída do goleiro Éverson. Rossi também apareceu ao defender chutes fortes de fora da área de Hulk.





O primeiro tempo ainda teve pelo menos mais duas boas oportunidades, uma para cada lado: Wesley fez boa jogada pela direita e Arrascaeta cabeceou por cima do gol, e Paulinho quase aproveitou a sobra no erro da saída de bola do Flamengo.





Ainda mais pressionado pela necessidade de gols, Gabriel Milito voltou para o segundo tempo com duas substituições: trocou Lyanco por Saravia -um zagueiro por um lateral- e tirou o volante Otávio para a entrada do centroavante Alan Kardec.





Filipe Luís substituiu Gabigol por Bruno Henrique e, ainda no início da segunda etapa, tirou Arrascaeta e colocou Fabrício Bruno como terceiro zagueiro. Foi Éverson quem salvou o Galo de se complicar ainda mais em duas finalizações de Bruno Henrique e uma sobra de Michael.





Milito tentou arrumar o time trocando Zaracho por Bernard, Scarpa por Alisson e Guilherme Arana por Rubens. O time alvinegro quase abriu o placar em rebatida de bola dentro da área do Flamengo, que armou um contra-ataque na jogada seguinte e liquidou o jogo aos 37 minutos com gol de cavadinha de Gonzalo Plata.





A partida ficou paralisada por cerca de cinco minutos depois que uma bomba foi arremessada em direção aos jogadores do clube carioca durante a comemoração. A torcida atleticana também arremessou copos e outros objetos em campo.





Na retomada da partida, Wesley ainda teve chance de ampliar o placar, mas Éverson fez nova grande defesa, mantendo o placar de 1 a 0 que confirmou o título ao rubro-negro.





É a segunda vez em três anos que o Flamengo levanta o troféu da competição. No ano passado, ficou com o vice-campeonato depois de perder para o São Paulo por 2 a 1 no placar agregado. Em 2022, venceu o Corinthians.





Pelo título, vai receber R$ 71,5 milhões da CBF. Por ter chegado à decisão ao eliminar Amazonas, Palmeiras, Bahia e Corinthians, já havia garantido outros R$ 19,6 milhões.





Além dos mesmos R$ 19,6 milhões, o Atlético ganhará mais R$ 31,5 milhões pelo vice-campeonato. Na campanha frustrada pelo terceiro título de Copa do Brasil -ergueu a taça em 2014 e 2021-, deixou pelo caminho Sport, CRB, São Paulo e Vasco.





Agora, tem pela frente a final da Libertadores, que disputará contra o Botafogo no próximo dia 30.





ATLÉTICO-MG

Everson; Lyanco (Saravia), Battaglia e Junior Alonso; Gustavo Scarpa (Alisson), Otávio (Alan Kardec), Alan Franco, Zaracho (Bernard) e Guilherme Arana (Rubens); Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito





FLAMENGO

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (David Luiz) e Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta (Fabricio Bruno) e Gerson; Michael (Gonzalo Plata) e Gabigol (Bruno Henrique). Técnico: Filipe Luís

Michael





Estádio: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Público: 44.876

Renda: R$ 10.410.129,58

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/ SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa/SP) e Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP)

VAR: Daiane Muniz (Fifa/SP)

Cartões amarelos: Lyanco e Igor Rabello (ATL); Pulgar e Evertton Araújo (FLA)

Cartão vermelho: Saravia (ATL), aos 50'/2ºT

Gol: Plata (FLA), aos 37'/2ºT





