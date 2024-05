Cuca convidou Gabigol para jogar no Athletico Paranaense

O técnico Cuca convidou Gabigol para atuar no Athletico-PR.



Cuca entrou em contato com Gabigol nos últimos dias para convidar o jogador a atuar sob comando dele no Athletico-PR, segundo apurou o UOL. O treinador também conversou com a direção do Flamengo para saber da possibilidade de liberação.

O plano do técnico é reviver a parceria que ambos tiveram no Santos e que foi importante na arrancada do jogador em 2018, quando ele se tornou artilheiro do Brasileirão.



"O Cuca me dá confiança, conversa muito comigo. Apesar de ser jovem, eu gosto muito de falar. Fui até capitão em alguns jogos", disse Gabigol sobre a relação com o técnico naquela temporada.

No entanto, a resposta foi negativa. Gabigol e o Flamengo não se mostraram solícitos ao apelo do treinador do time paranaense. A chance de sucesso na negociação é pequena, segundo apuração da reportagem.



Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim de 2024. Segundo o colunista do UOL Renato Mauricio Prado, o clube rubro-negro quer se desfazer do jogador.

A negociação para renovação de contrato dele com Fla está emperrada e não houve -até o momento- um caminho para desfecho positivo. A polêmica recente por ter usado a camisa do Corinthians em um momento particular faz com que a diretoria sequer tenha pressa para debater qualquer possibilidade de permanência. Desta forma, a saída imediata pode ser alternativa, especialmente em caso de uma boa compensação financeira.