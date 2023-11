De Mano Brown a Joel Jota: palestras e pulseira movem Santos contra a queda

O departamento de futebol do Santos tem apostado em palestras de alguns ícones como Mano Brown e Joel Jota, para dar uma injeção de ânimo em um elenco na luta contra a zona de rebaixamento.







Publicidade

Publicidade

Apesar de o cantor Mano Brown ter arrepiado todos do elenco, Joel Jota foi quem "entrou" na mente dos jogadores. O ex-atleta da seleção brasileira de natação marcou o Santos com uma palestra forte e esteve presente no auditório do CT Rei Pelé em duas oportunidades.





Joel foi convidado de forma estratégica pelo departamento de futebol do Santos, que já conhecia o trabalho do palestrante e seu discurso de incentivo. Joel compareceu na concentração dos jogos contra o Corinthians, em que empatou em 1 a 1 nos últimos minutos, e Palmeiras, que venceu por 2 a 1.

Publicidade





A frase 'o sucesso é treinável', exemplificada por Joel, foi o que mudou completamente o dia a dia do Santos. No discurso, ele demonstrou que os jogadores sabem onde querem chegar e como irão se disciplinar e doar para atingir essas metas.





Os jogadores absorveram a mensagem e, desde então, vão a campo com uma pulseira presenteada por Joel com a frase 'sucesso é treinável' estampada.

Publicidade





MANO A MANO





Publicidade

"Mano emocionou os jogadores" foi uma das frases ouvidas pela reportagem. O rapper esteve no CT no jogo contra o Coritiba, logo após o vexame por 7 a 1 para o Internacional, mas, diferentemente de Joel, foi um bate-papo com o elenco.





Dessa vez, o departamento de futebol do Santos teve a intenção de aproximar o elenco de um dos seus torcedores icônicos para uma troca de ideia e experiências.

Publicidade





Mano, segundo apurou o UOL, relembrou sua história com o Santos e sobre a luta do clube até aqui. Ele pediu aos jogadores que continuassem lutando pelo time e que o 7 a 1 não representava o grupo.





"Levanta a cabeça, agora é momento de salvar o Santos. Por vocês e pela família de vocês. Não tem nada perdido, não é para desistir", disse Mano em uma de suas mensagens para o grupo.





Além da dupla, o Santos também levou ao CT Oscar Schmidt e Douglas Pereira, também conhecido como Ninja em suas redes sociais. Atualmente o clube está no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, em 14º, com 42 pontos e há seis jogos sem perder.





Com a Data Fifa, o Santos volta a campo apenas dia 26, contra o Botafogo, no Nilton Santos, às 16h, pela 35ª rodada do Brasileirão.