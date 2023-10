De virada, Grêmio vence Flamengo por 3 a 2

Em Porto Alegre, o Flamengo chegou a dar a impressão de que poderia sair com a vitória na noite de quarta-feira (25), mas o Grêmio se recuperou depois do intervalo para sair com uma vitória de 3 a 2 que interrompeu a sequência positiva do técnico Tite no comando do Rubro-Negro.







Com o triunfo, o Tricolor assumiu a 7ª posição com 46 pontos, enquanto o Flamengo permaneceu com 50 pontos e caiu para o 4º lugar da tabela.

O Grêmio não iniciou bem o confronto, pois sentia a ausência do centroavante uruguaio Luis Suarez. Com o controle da partida a equipe da Gávea abriu o marcador aos 41 minutos do primeiro tempo com Everton Cebolinha.





Mas no retorno do intervalo Renato Gaúcho fez substituições que mudaram o rumo da partida, as entradas de Ferreira, Nathan Fernandes e André, que marcaram os gols da virada.





Luiz Araújo ainda fez o segundo do Fla no fim da partida.