Defesas do LEC e Ituano estão entre as piores da Série B

A partida entre Ituano e Londrina, no próximo sábado (16), às 11 horas, no Estádio Novelli Junior, em Itu (SP), marcará o duelo de equipes que estão entre as que têm as piores defesas da Série B. Tanto o Galo Rubro-Negro quanto o Tubarão já sofreram 19 gols na competição, com média de mais de 1 gol por partida, e se juntam ao Novorizontino e Guarani, que possuem a mesma marca. Acima dessas equipes, apenas Operário (atual 13º colocado), Náutico (17º), ambos com 21 gols sofridos em 17 rodadas, e o CRB (9º), que sofreu 20. Para se ter uma ideia, a melhor defesa do campeonato até aqui é a do Grêmio, com apenas cinco gols sofridos.

O cenário de irregularidade na defesa do LEC também se mostra nas vitórias. Dos seis triunfos na Série B, apenas na estreia contra o Náutico (vitória por 2 a 0) e na partida atrasada contra a Chapecoense (vitória por 3 a 0, pela 10ª rodada) é que o alviceleste não teve suas redes balançadas. Nos quatro empates conquistados até aqui, o único jogo sem sofrer gol foi o apático 0 a 0 contra o CSA-AL, em casa, pela 16ª rodada.

Pelo lado da equipe de Itu, a história não é muito diferente, mas um pouco melhor que o alviceleste. Das quatro vitórias na competição, em três o rubro-negro não sofreu gols (contra Bahia, Brusque e Guarani). Enquanto nos seis empates, em dois a defesa da equipe do técnico Mazola Júnior não foi vazada: contra CSA e Náutico. Assim como o LEC, a equipe paulista também perdeu na última rodada - 2 a 0 fora de casa para o Sampaio Corrêa (MA) - e vive um drama, já que mesmo estando na 14ª colocação da tabela, tem os mesmos 18 pontos do Náutico, que é a primeira equipe do Z4.







Com a semana livre para focar na correção dos erros defensivos, o LEC precisará ter mais atitude contra o Ituano, que não vence em casa desde 29 de abril, quando superou o Bahia por 1 a 0. Desde então, o adversário do Tubarão disputou outras cinco partidas no Novelli Júnior, com três empates e duas derrotas.





