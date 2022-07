Londrina EC se aproxima do fim do 1º turno entre altos e baixos

A rodada do último fim de semana expôs um problema do Londrina nesta edição da Série B do Brasileiro: a falta de regularidade. Tanto na postura quanto nos resultados, o LEC não tem conseguido engatar uma sequência para deslanchar na competição e respirar aliviado. Na terça-feira (5) da semana passada, por exemplo, o time conquistou uma vitória segura contra a Chapecoense, fora de casa. Já no sábado (9) perdeu por 2 a 0 para o Sport, na Ilha do Retiro.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





No duelo contra a equipe pernambucana, o Tubarão mostrou um futebol apático e um setor ofensivo praticamente nulo. Já o adversário também apresentou um jogo fraco tecnicamente, porém, “achou” os gols, para alegria do técnico Lisca, que fez sua estreia com o Leão da Ilha em Recife. “Finalizamos muito pouco. Tivemos o volume, a bola, mas tínhamos que ser mais incisivos. O Sport se fechou e marcou bem, neutralizou”, analisou o técnico do LEC, Adilson Batista, em entrevista ao SportTV.

Continua depois da publicidade





O revés custou caro para o Londrina, que perdeu cinco posições. O Alviceleste agora figura na 11ª colocação, estacionado nos 22 pontos. Está a sete de distância do G4 e apenas quatro da zona de rebaixamento. O placar da penúltima rodada do primeiro turno do campeonato também reforçou a dificuldade do LEC para vencer longe do Café. Em oito partidas foram seis derrotas e somente dois triunfos. Aproveitamento de 25%. Além disso, o Tubarão só balançou as redes nos confrontos fora que levou a melhor, contra a Chapecoense (3 a 0) e a Ponte Preta (2 a 1).





Continue lendo na Folha de Londrina.