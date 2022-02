Depois de novo tropeço, Londrina EC faz as contas para se classificar

O Londrina faz as contas para confirmar a sua classificação para a segunda fase do Campeonato Paranaense. A queda de rendimento da equipe obriga o Tubarão a ganhar pelo menos dois jogos nas últimas quatro rodadas para não correr riscos no Estadual.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Após o empate em 0 a 0 com o Paraná na Vila Capanema, no sábado (12), o Alviceleste chegou aos 11 pontos em sete rodadas, aproveitamento de 52%. A preocupação, no entanto, é que dos 12 últimos pontos em disputa, o Alviceleste somou apenas dois.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





No ano passado, o Azuriz conquistou 15 pontos e ficou em oitavo lugar, garantido a última vaga para o mata-mata. Neste cenário, o LEC precisaria de mais uma vitória e um empate. No entanto, o objetivo alviceleste é terminar entre os quatro primeiros para ter a vantagem de decidir em casa nas quartas de final.





Em 2021, o quarto colocado foi o Cianorte, com 16 pontos. Nas rodadas finais, o Londrina enfrenta União e Cianorte no estádio do Café e Operário e Rio Branco fora de casa.





Além da meta de se classificar entre os quatro primeiros, o Londrina projeta encaminhar a sua classificação antes da estreia na Copa do Brasil. O Tubarão dá início na sua trajetória na competição nacional no dia 2 de março diante do Ceilândia (DF).

Continua depois da publicidade





Até lá, o LEC terá enfrentado o União, na quinta-feira (17), o Operário no dia 20 e o Rio Branco no dia 27. Caso a classificação já esteja garantida, o planejamento do clube é poupar os titulares do confronto em Paranaguá visando a estreia na Copa do Brasil, três dias depois.





Leia mais na Folha de Londrina.