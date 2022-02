LEC fica no 0 a 0 com o Paraná Clube na sétima rodada do Paranaense

O Londrina ficou no 0 a 0 com o Paraná Clube na noite deste sábado (12) pela sétima rodada do Campeonato Paranaense, na Vila Capanema, e desperdiçou a chance de voltar a vencer no Estadual. Agora são quatro partidas sem ganhar na competição, com dois empates e duas derrotas.





Em uma partida muita fraca tecnicamente, o LEC não conseguiu aproveitar o fato de jogar com um jogador a mais a partir dos 27 minutos do segundo, quando o centroavante Pablo Tomaz foi expulso. O atacante chegou a balançar as redes alviceleste, mas usou a mão para fazer o gol. Como já tinha cartão amarelo, recebeu o segundo e depois o vermelho.

O Londrina soma agora 11 pontos e ocupa temporariamente a quarta colocação. Além de não voltar a vencer, o Tubarão segue com um jejum agora de 13 anos sem vencer o Tricolor em Curitiba. Já o Paraná vai a quatro pontos, chega a cinco partidas sem vencer e pode entrar na zona do rebaixamento dependendo dos demais resultados da rodada no domingo.

O LEC volta a campo na quinta-feira (17), às 20h, e recebe o lanterna União, no estádio do Café. Já o Paraná joga na quarta-feira (16) fora de casa contra o Cianorte.