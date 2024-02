Depois de seis jogos, Londrina EC ganha por 2 a 1 do PSTC

Depois de um jejum de seis partidas, finalmente, o Londrina venceu a primeira no Campeonato Paranaense. Na noite desta quarta-feira (7), no estádio Álvaro Alves, em Alvorada do Sul, o Tubarão ganhou do PSTC por 2 a 1 e saiu da zona do rebaixamento. Com gols de Éverton Moraes e Thiago Ennes no segundo tempo, o Alviceleste subiu para o nono lugar, com sete pontos.





A vitória trouxe alívio para o time e para a torcida, que compareceu em bom número em Alvorada. O LEC volta a campo no sábado (10) para enfrentar o Athletico, no estádio do Café.

Assim como em Cascavel, o Londrina dominou o primeiro tempo e só não foi para o intervalo em vantagem no placar pelos erros nas finalizações. O LEC começou o jogo pressionando a saída de bola do PSTC e com





30 segundos já tinha finalizado duas vezes e obrigado o goleiro Diego a fazer grande defesa em chute de Calyson.

Foram ainda outras duas grandes chances. Peu recebeu lançamento dentro da grande área, mas dominou mal e não conseguiu concluir.





Na sequência, ótima jogada de Thiago Ennes, o melhor em campo, e cruzamento para Rafael Longuine, que finalizou rente à trave direita.





O PSTC tentava jogadas em Velocidade com o atacante Bryam, mas pouco incomodou o goleiro Gabriel Félix.





