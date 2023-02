Desempenho do Real Madrid sem trio titular dá esperanças ao Flamengo

Real sem o trio







Courtois: Levando em consideração a última e a atual temporada, o goleiro ficou fora dez jogos devido a lesões, e dessas dessas partidas, o Real foi batido somente em duas ocasiões: no dérbi de Madri diante do Atlético em maio de 2022; e no último jogo da equipe quando o belga sentiu a virilha durante o aquecimento. A partida terminou em 1 a 0 com gol contra de Nacho. Em todas as ocasiões, o substituto foi o ucraniano Andriy Lunin. Em outra oportunidade onde Courtois foi poupado, o reserva pegou um pênalti contra o Cádiz.

Publicidade





Éder Militão: No mesmo período, o zagueiro de 25 anos perdeu apenas quatro jogos por lesão, e nessas ocasiões o Real sofreu apenas uma derrota: 1 a 0 diante do Mallorca na última quinta-feira (2), com gol contra de Nacho, justamente o substituto do brasileiro.





Benzema: As ausências por lesão do artilheiro do último Campeonato Espanhol foram mais sentidas, já que além de perder 13 jogos por questões físicas, o desempenho dos Merengues sem Benzema foi irregular: quatro derrotas e três empates.