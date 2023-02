LEC anuncia saída de Edinho e confirma Omar Feitosa como novo técnico

A novela fica e sai do técnico Edinho chegou ao fim. Na tarde desta segunda-feira (6) o Londrina publicou uma nota confirmando a saída do treinador do comando do clube. O comunicado só veio 18 horas após o técnico ter repostado um post nas suas redes sociais afirmando que não continuaria dirigindo a equipe.





Após confirmar a saída de Edinho, o Londrina trabalhou rápido e anunciou o seu novo treinador. Omar Feitosa, 55 anos, já está no clube e será apresentado oficialmente nesta terça-feira (7). Com ele chegam os auxiliares Rodrigo Pozzi e Edson Vieira, ex-jogador do LEC. Feitosa, que trabalhou como preparador físico em vários clubes do país, como São Paulo, Palmeiras e Santos, dirigiu o Paraná Clube na Série D do ano passado e vinha comandando o pequeno Iporá-GO nesta temporada.

Publicidade

Publicidade





"A Diretoria do Londrina Esporte Clube vem informar o desligamento do Técnico Edinho. Gostaríamos de agradecer ao Técnico pelo tempo em que esteve à frente da equipe e por seu empenho e dedicação pelo clube", escreveu o LEC.

Publicidade