Deyverson publica vídeo desafiando Felipe Melo para luta de boxe

Deyverson, jogador do Cuiabá, usou as redes sociais para desafiar Felipe Melo, do Fluminense, em uma luta.



O atacante publicou um vídeo em seu Instagram em que simula movimentos de luta usando luvas de boxe. O conteúdo tem a trilha sonora do filme Rocky Balboa e a legenda "Felipe Melo eu desafio você".

O vídeo surge depois da agressão de Felipe Melo a Álvaro de Castro, assessor de imprensa do Atlético-GO. O Dragão venceu o Fluminense de virada em rodada do Campeonato Brasileiro.





Deyverson e Felipe Melo foram companheiros de time no Palmeiras.