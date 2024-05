Diferença do Palmeiras no Allianz e em Barueri é evidente

Abel Ferreira reclamou de o Palmeiras mandar seus jogos em outro lugar que não o Allianz Parque após a derrota para o Athletico-PR, que teve como palco a Arena Barueri. O UOL levantou os números do Alviverde nesta temporada em suas duas "casas".



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Palmeiras jogou a mesma quantidade de partidas neste ano no Allianz e na Arena: sete. Em São Paulo, o clube recebeu Inter de Limeira, Santos (2x), Novorizontino, Liverpool-URU, Flamengo e Botafogo-SP. Já no estádio de Barueri, os adversários foram Ituano, Corinthians, Mirassol, Botafogo-SP, Ponte Preta, Internacional e Athletico-PR.

Publicidade



O time alviverde está invicto em seu estádio oficial e tem aproveitamento quase perfeito, de 90%. Foram seis vitórias e um empate, com 13 gols feitos e cinco sofridos. O time passou ileso em três duelos e levantou o título do Paulista ao reverter a desvantagem do primeiro jogo contra o Santos, na Vila.



O aproveitamento em Barueri também é positivo (62%), mas a diferença é notável - já que foi onde o time perdeu duas vezes: quatro vitórias, um empate e duas derrotas, sendo ambas nas últimas vezes em que esteve no estádio. Na arena, a equipe marcou os mesmos 13 gols e levou sete.

Publicidade



Além disso, são menos torcedores no estádio para empurrar o time. Nesse domingo (12), foram pouco mais de 12 mil, devido à capacidade reduzida da Arena, diante de 33 mil que estiveram no último jogo no Allianz, contra o Botafogo-SP, pela Copa do Brasil.



Os números mostram que Abel Ferreira tem um quê de razão em sua cornetada. O técnico português disparou que não pode ser cobrado por títulos se os jogos como mandante não forem disputados no Allianz.

Publicidade



"Não é contra Barueri, que fique claro, mas quero jogar no Allianz Parque. A torcida nos dá 30% das vitórias, aqui nos falta energia. Problema não é Barueri, mas é o Palmeiras brigar por títulos, ter estádio e ser impedido de jogar", disse Abel. "Já jogamos, ganhamos e perdemos aqui, mas na nossa casa ganhamos títulos. O problema é como nós lutaremos por títulos sem jogar na nossa casa. Não quero outro lugar, problema não é Barueri. Problema é não jogar no Allianz Parque. Se não jogarmos no Allianz, não me cobrem para ser campeão."