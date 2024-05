Dudu volta no fim do mês e estará em 'turnê de despedida' de Endrick

Dudu está próximo de poder retornar aos gramados, e o torcedor do Palmeiras poderá ver o camisa 7 participando da "turnê de despedida" de Endrick que tem só mais seis jogos pelo time alviverde antes de concluir sua transferência para o Real Madrid.



O Palmeiras e Dudu trabalham com um retorno até o fim deste mês. O jogador treinou em tempo integral com seus companheiros durante a semana sem nenhuma restrição.

Sendo assim, o 'Baixola' voltaria antes de Endrick partir para o Real Madrid, e eles voltariam a jogar juntos. O Palmeiras está perdendo um jovem ídolo, mas terá à disposição um dos maiores ídolos da história do clube.



Em quase duas temporadas completas de Endrick no time profissional, a parceria com Dudu aconteceu apenas 41 vezes. A lesão grave que o camisa 7 teve no joelho atrapalhou o desejo do palmeirense de vê-los mais tempo em campo juntos.

O 'Baixola' sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco em agosto do ano passado, em um jogo contra o Vasco, no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Brasileiro.



O atacante de 32 anos tem contrato com o Palmeiras até 31 de janeiro de 2026. Dudu já disse que tem o desejo de encerrar a carreira no clube alviverde.

