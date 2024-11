Diretoria do Flamengo conversa com Gabigol e cogita dar fim ao afastamento

Se não há paz completa, pode ocorrer ao menos uma trégua. O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, teve uma conversa com Gabigol no treino do último sábado (16), no Ninho do Urubu, e a diretoria cogita dar fim ao afastamento do atacante.





O bate-papo particular durou cerca de 30 minutos e foi considerado satisfatório por parte do dirigente. A informação inicial do diálogo foi dada pelo canal "Gustavo Henrique Dando Choque" e confirmada pelo UOL.





Existe a possibilidade de que Gabigol volte a ser relacionado no jogo desta quarta (20), contra o Cuiabá. O martelo será batido nesta segunda-feira (18), véspera da viagem para a partida, que acontecerá na Arena Pantanal (MT).





O técnico Filipe Luis tem desfalques para o setor: Bruno Henrique está suspenso e Carlinhos segue lesionado.





Gabigol foi afastado do duelo contra o Atlético-MG, no último dia 13, pelo Brasileiro. Em uma decisão polêmica, a diretoria justificou a punição com a alegação de que visava "manter a harmonia do elenco rubro-negro após o importante pentacampeonato da Copa do Brasil e dar tranquilidade ao treinador Filipe Luís, comissão técnica e funcionários para a continuidade do trabalho".





Internamente, a justificativa foi a de que ele cometeu atos de indisciplina nas finais da Copa do Brasil. O jogador, porém, rechaça essa situação.





Após o título da Copa do Brasil, Gabigol disse que não fica no Flamengo. O atacante tem conversas avançadas com o Cruzeiro.





