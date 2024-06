Dois dias após título da Champions, Real Madrid anuncia contratação de Mbappé

O Real Madrid anunciou nesta segunda-feira (3) a contratação de Kylian Mbappé, 25. Em nota, a equipe da Espanha informou que o francês terá um contrato de cinco anos.







Em seu Instagram, o jogador campeão do mundo com a frança em 2018 afirmou que está realizando um sonho de infância.





"Um sonho tornado realidade. Muito feliz e orgulhoso de fazer parte do clube dos meus sonhos. É impossível explicar o quão feliz e animado me sinto agora. Mal posso esperar para ver vocês, madridistas, e obrigado pelo seu incrível apoio", escreveu o craque.

O texto do jogador foi publicado acompanhado de uma galeria de fotos dele, ainda garoto, com o agasalho do Real Madrid. Em uma delas, ele aparece ao lado de Cristiano Ronaldo, quando o português jogava pelo clube espanhol.





A confirmação do acerto encerra uma novela que teve capítulos ao longo das duas últimas janelas de transferência, quando o clube espanhol tentou diversas vezes contratar o agora ex-jogador do Paris Sain-Germain.

No último dia 10 de maio, o astro francês anunciou sua saída do clube pelo qual atuava havia sete anos.

Na equipe parisiense desde a temporada 2017/18, Mbappé conquistou sete vezes o título francês e três vezes a Copa da França.

Faltou, porém, alcançar aquele que era o maior sonho dele e do clube: o troféu da Champions League.

No Real Madrid, ele espera que esse desejo seja realizado, afinal, Mbappé acaba de se juntar não só ao atual campeão do torneio, como o maior vencedor da competição, com 15 títulos.





Segundo a imprensa espanhola, Mbappé receberá um dos maiores salários da história do clube, cerca de 35 milhões de euros brutos por temporada, um pouco acima de Vinicius e Bellingham. Muito longe de seu salário parisiense, estimado em 70 milhões de euros anuais, sem incluir bônus.