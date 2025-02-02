Pesquisar

Domingo de folga de Neymar tem treino, padle e zoação ao São Paulo

UOL/Folhapress
02 fev 2025 às 18:46

Bruno Vaz/Santos FC
Neymar curtiu sua folga neste domingo (2) em Mangaratiba, cidade praiana a 85 km da capital no Rio de Janeiro.

O atual camisa 10 do Santos postou fotos de um treino de musculação, além de stories no Instagram zoando os amigos que foram derrotados por ele em partidas de padle (esporte semelhante a squash).

O QUE ACONTECEU

Uma das "vítimas" de Neymar no padle foi Natalia Guitler, atleta profissional de futevôlei. Descontraído, Neymar diz que venceu a colega por 6 a 0 em uma das partidas por duplas.

Neymar formou dupla com André Akkari, personalidade do mundo do iGaming, contra Guitler e Stetson Fraiha, jogador profissional de pôquer e torcedor do São Paulo.

No vídeo, Neymar avisa que vai publicar o momento em que os adversários tiveram que passar por baixo da rede, "prenda" que deve ser paga por quem perde de 0 no esporte.

"Vou postar o vídeo dela e o do são-paulino. Tá complicado a vida do São Paulo nesse final de semana", brinca Neymar, fazendo alusão à derrota do São Paulo por 3 a 1 para o Santos na Vila Belmiro.

Em outro story, Neymar zoa o amigo Stetson. "Esse aqui é o são-paulino que eu mais amo na vida", diz o craque gargalhando.

Após a folga em Mangaratiba, Neymar treinará no Santos pela primeira vez nesta segunda-feira (3).

Dorival Júnior elogia Neymar no Santos
Dorival Júnior elogia Neymar no Santos
Domingo Neymar futebol
