Dorival chega a 17 cortados, perde camisa 10 e 'zaga dos sonhos' na seleção

O técnico Dorival Jr perdeu dois de seus titulares para lesões na última rodada. Militão e Rodrygo ajudaram a somar 17 cortes em listas desde que o treinador assumiu a seleção brasileira.





Foi a quinta lista de convocados divulgada por Dorival Jr e o 17º corte. A primeira convocação teve cinco cortes, a segunda apenas um, a terceira somou quatro, a quarta teve mais cinco e, agora, dois cortes.





É a terceira convocação consecutiva que o zagueiro Éder Militão é cortado. Ele não foi convocado na primeira lista, ainda se recuperando de lesão, depois atuou na Copa América e ficou fora desde então por problemas.





Militão é considerado por Dorival Jr o parceiro ideal para Marquinhos. A dupla de zaga foi titular na Copa América, mas depois disso o treinador não conseguiu mais escalar o atleta; e agora não deve mais fazê-lo por um tempo dada a gravidade da lesão do defensor.





Outra ausência sentida será a de Rodrygo, um dos melhores atletas da Era Dorival. Camisa 10 da seleção na ausência de Neymar, Rodrygo é o artilheiro da seleção no pós-Copa e o mais regular no ataque.





Rodrygo esteve em todas as listas de convocação no pós-Copa e pela primeira vez é cortado. Ao lado dele, Vini Jr. também esteve em todas e foi cortado pela primeira vez na última data Fifa; Ederson completa o trio dos atletas 100% em convocações.





Com as ausências, Gabriel Magalhães deve fazer seu quinto jogo consecutivo como titular ao lado de Marquinhos, enquanto Raphinha deve ganhar sequência no ataque da seleção. Na última data Fifa, Rodrygo atuou na esquerda, posição de Vini Jr, enquanto Raphinha jogou pelo centro e Savinho na direita.





Vale lembrar que Neymar ainda não apareceu em nenhuma das convocações de Dorival Jr. Ele se lesionou há um ano atuando pela seleção contra o Uruguai, mas na época o treinador era Fernando Diniz.





CONFIRA OS 17 CORTES DIVIDIDOS POR LISTAS





1ª Convocação





Cortados: Ederson, Marquinhos, Martinelli, Casemiro e Gabriel MagalhãesSubstitutos: Léo Jardim, Fabrício Bruno, Galeno, Pepê e Bremer





2ª Convocação





Cortado: EdersonSubstituto: Rafael





3ª Convocação





Cortados: Yan Couto, Militão, Pedro e SavinhoSubstitutos: William, (ninguém), João Pedro e Lucas Moura





4ª Convocação





Cortados: Alisson, Arana, Bremer, Militão e Vini Jr.Substitutos: Weverton, Alex Telles, Beraldo, Fabrício Bruno e Andreas Pereira





5ª Convocação





Cortados: Rodrygo e MilitãoSubstitutos: Martinelli e Léo Ortiz









Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde.