Dorival confirma ausência de Neymar, deixa Endrick fora e convoca Estevão, do Palmeiras

O técnico Dorival Júnior divulgou nesta sexta-feira (1) a lista de convocados para os próximos confrontos da seleção brasileira nas Eliminatórias. Neymar, ainda sem ritmo de jogo, ficou fora da lista, mas chamou atenção também a ausência de Endrick, do Real Madrid, que vinha sendo convocado. Entre as novidades, o técnico chamou Estevão, do Palmeiras.





No dia 14, após período de treinos em Belém, o Brasil pega a Venezuela, em Maturín, às 17h (de Brasília). Depois, no dia 19, encara o Uruguai, às 21h45, na Fonte Nova, em Salvador.

Dorival aponta saldo positivo após vitórias sobre Chile e Peru Lucio Tavora - 14.out.24 Xinhua Um homem com cabelo grisalho e óculos está falando em um microfone durante uma coletiva de imprensa. Ele usa uma camisa azul com detalhes em verde e está gesticulando com a mão. Atualmente, a equipe canarinho está na quarta colocação das Eliminatórias, com 16 pontos, empatada com o Uruguai, a três pontos da Colômbia, que está em segundo, e a seis da Argentina, líder do torneio.





O retorno de Neymar à seleção ficou para 2025. Recuperado de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida há um ano, o jogador fez apenas um jogo pelo Al Hilal desde seu retorno para os gramados.

Por isso, mesmo que esteja totalmente recuperado, ficou decidido entre ele e a comissão técnica da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) de que ele ainda precisa entrar em forma para retornar à seleção.





Depois de um ano e dois meses de inatividade, Neymar voltou aos gramados no último dia 21, na vitória por 5 a 4 sobre o Al Ain pela Champions da Ásia. O brasileiro entrou aos 32 minutos do segundo tempo e jogou cerca de 27 minutos contando os acréscimos.

Como o Brasil conseguiu duas vitórias nas últimas rodadas das Eliminatórias, contra Chile e Peru, Dorival viu diminuir a pressão sobre seu trabalho e também a expectativa de torcedores de que Neymar teria de retornar o quanto antes para ajudar o time.





Veja os convocados

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Murillo (Nottingham Forest)

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphinha (Barcelona)

Atacantes: Estevão (Palmeiras), Igor Jesus (Botafogo), Luiz Henrique (Botafogo), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vini Jr (Real Madrid)