Dorival dá pista de Endrick no banco em treino da seleção brasileira

A seleção brasileira treinou na tarde desta segunda-feira (10) e durante os minutos iniciais abertos à imprensa, o técnico Dorival Jr deu pistas do time que vai enfrentar os Estados Unidos sem o centroavante Endrick.



O técnico dividiu a equipe e montou quartetos para pressionar a bola em espaço reduzido. Quando o grupo retomava a bola, precisava marcar em um dos quatro golzinhos nos cantos.

Dois dos quartetos deram indícios da linha de ataque e defesa. Um deles tinha Danilo, Beraldo, Marquinhos e Wendell, enquanto o outro mostrava Lucas Paquetá, Raphinha, Rodrygo e Vini Jr.



O terceiro quarteto foi formado pelos titulares restantes do meio-campo, Bruno Guimarães e João Gomes, ao lado de Pepê e Endrick. Dez titulares no jogo contra o México fizeram a vez da equipe que tentava manter a posse de bola enquanto os quartetos pressionavam para tomar.



Dessa forma a tendência é que os quartetos que trabalhavam juntos no ataque e defesa sejam titulares. O provável Brasil tem Bento; Danilo, Marquinhos, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Raphinha.



Gabriel Magalhães fez seu primeiro treino com contato após se recuperar de lesão no ombro sofrida ainda no Arsenal. A tendência é que ele fique no banco de reservas contra os Estados Unidos.