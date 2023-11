Dorival diz que São Paulo 'tem caráter' e fará seu melhor

O São Paulo encara Bahia, Atlético-MG e Flamengo nas últimas rodadas do Brasileirão e pode se tornar o fiel da balança -fator decisivo numa disputa muito equilibrada- tanto na briga pelo título quanto na fuga contra o rebaixamento. Após o tropeço no Cuiabá, Dorival Jr. pregou respeito à competição e disse que o Tricolor fará seu melhor.







O São Paulo joga na quarta-feira (29) contra o Bahia de Rogério Ceni, primeiro time fora do Z-4. Porém, se o Cruzeiro pontuar hoje fora de casa contra o Goiás, no jogo de encerramento da 35ª rodada, o time baiano entra na zona de rebaixamento.





Na sequência, o Tricolor encara respectivamente Atlético-MG e Flamengo, que brigam pelo título. O rival Palmeiras lidera o campeonato a três rodadas do fim, mas está empatado em pontos com o Rubro-Negro, adversário na última rodada do São Paulo, no Morumbi.

Dorival afirmou que o São Paulo "tem caráter" para encarar a situação e respeitará todos os adversários, jogando para vencer. Ele ressaltou, porém, que a tendência é que todos os times percam pontos na reta final do Brasileirão mais disputado dos últimos anos.





O que disse Dorival Jr.





"Primeiro, o Rogério é o maior ídolo do São Paulo. Ele tem um respeito muito grande aqui dentro, não é uma disputa do Rogério contra o São Paulo, ou do Dorival contra o Rogério, é uma disputa do Bahia contra São Paulo, não há disputa pessoal, individual".





"Teremos três jogos onde tentaremos fazer nosso melhor, independente do que possa acontecer. O São Paulo tem obrigação de buscar o melhor resultado possível, se doando, deixando tudo dentro de campo. O que aconteça vai ser a favor de alguns e contrário a outros, mas temos que fazer nossa parte, temos caráter para enfrentar essa situação sem pensar no entorno. Temos que respeitar todos e nossa forma de respeitar é fazendo o melhor dentro de campo".

Jogos do São Paulo na reta final





Bahia x São Paulo, quarta-feira (29), na Arena Fonte Nova

Atlético-MG x São Paulo, sábado (2 de dezembro), na Arena MRV

São Paulo x Flamengo, quarta-feira (6 de dezembro), no Morumbi