Dorival Júnior chama Arana e Evanilson para a Copa América

Guilherme Arana e Evanilson foram as principais novidades na convocação do treinador Dorival Júnior para os próximos compromissos da seleção brasileira em junho.



A equipe fará amistosos contra o México, no dia 8, no Kyle Field, em College Station, no Texas, e contra os Estados Unidos, no dia 12 de junho, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida.

Os jogos servem como preparação da equipe para a Copa América, que começa no dia 20 de junho, nos EUA. Orlando, na Flórida, será a base da delegação brasileira na preparação para o torneio.



No grupo D, a seleção brasileira faz sua estreia na competição no dia 24 de junho, contra a Costa Rica, no SoFi Stadium, em Inglewood, próximo a Los Angeles, na Califórnia.

Em seguida, mede forças contra o Paraguai, no dia 28 de junho, no Allegiant Stadium, em Las Vegas.



A última partida pela fase de grupos será no dia 2 de julho, contra a Colômbia, no Levi's Stadium, em Santa Clara, também na Califórnia.

Os jogadores que atuam na Europa vão se apresentar no dia 30. Já os atletas que defendem times brasileiros se juntam ao grupo em 3 de junho.



No comando da seleção brasileira desde o início do ano, Dorival Júnior comandou a equipe em apenas dois jogos amistosos até aqui –na estreia, vitória por 1 a 0 contra a Inglaterra, com gol de Endrick em um Wembley lotado, em Londres; na sequência, empate por 3 a 3 contra a Espanha no Santiago Bernabéu, em Madri.

Embora com um retrospecto ainda curto, as duas partidas, após a passagem ruim do antecessor Fernando Diniz, deixaram uma boa impressão em relação ao início de trabalho do novo treinador, com Lucas Paquetá e Endrick assumindo o protagonismo ao lado Vinicius Júnior e Rodrygo no ataque.



A última edição da Copa América foi realizada em 2021, no Brasil. Na final, a seleção brasileira foi derrotada no estádio do Maracanã pela Argentina por 1 a 0, com o único gol da partida marcado por Ángel Di Maria.

Nove vezes campeão, o último título do Brasil na competição veio em 2019, com vitória por 3 a 1 contra o Peru na final, também no Maracanã. Everton Cebolinha, Gabriel Jesus e Richarlison anotaram para os donos da casa, enquanto o atacante peruano Paolo Guerrero descontou para os visitantes.