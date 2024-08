Dorival Júnior convoca seleção para jogos em Curitiba e Assunção na sexta-feira

O técnico Dorival Júnior convoca nesta sexta-feira (23) os jogadores para disputar as duas primeiras partidas deste ano da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O evento será às 11h30 no auditório da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).







O Brasil enfrenta o Equador, no dia 6 de setembro, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Em seguida, no dia 10, a seleção joga contra o Paraguai, em Assunção.





O jogo contra o Equador marca o retorno da seleção a Curitiba após mais de duas décadas. A última vez que a seleção brasileira fez uma partida na capital paranaense foi em novembro de 2003. Na ocasião, o time comandado por Carlos Alberto Parreira empatou com o Uruguai por 3 a 3 em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa da Alemanha, no Pinheirão.





O bom estado do gramado do Couto Pereira e a localização de Curitiba foram decisivos para a CBF escolher o estádio que vai abrigar o jogo da seleção em setembro, segundo a entidade. A capital paranaense está a cerca de um hora e meia de viagem de avião de Assunção, local da partida seguinte do Brasil na competição.