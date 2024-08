Atleta de Londrina coloca o Brasil no top 6 do Mundial de Duathlon na Austrália

A atleta Adeluci Moraes da Atril (Associação Triatlética Londrinense) FEL-FEIPE Londrina ficou em 22ª lugar na colocação age group no Mundial de Duathlon, evento realizado no último final de semana em Townsville na Austrália. Com esse resultado, o Brasil ficou entre os seis países melhores classificados na categoria do Duathlon Sprint, tendo em primeiro lugar a França, seguida da Austrália, Canadá, Estados Unidos, Grã Bretanha e Brasil.







A cidade de Townsville foi escolhida também para sediar todas as modalidades do multiesporte que são combinações entre a natação, ciclismo e corrida a pé. No caso do Duathlon, Adeluci percorreu 5 km de corrida a pé/20 km de ciclismo e 2,5 km de corrida a pé na modalidade Sprint.

As competições na Austrália se iniciaram dia 16 e vão até 25 de agosto, são mais de 3.000 atletas de 39 países. A equipe Australiana possui maior número com 1300 atletas participantes, e o Time Brasil está presente e mostra sua força.





Essa é a 25ª participação em Campeonatos Mundiais de Adeluci e a Atril leva Londrina e o Brasil no mais alto nível do Alto rendimento Mundial. As provas no Mundial Multiesportes da Austrália são Duathlon Sprint e Standard, Aquathlon, Aquabike, Triathlon Longa Distância, Cross Duathlon, Cross Triathlon, e o 2x2 Mixed Relay.

