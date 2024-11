Dudu segue pessimista mesmo com clamor da torcida por vaga no Palmeiras

As últimas atuações de Dudu e a torcida do Palmeiras pressionam o técnico Abel Ferreira para uma volta do camisa 7 ao time titular. Isso já pode acontecer na próxima rodada do Brasileirão, mas existe um certo pessimismo do lado do jogador.





Estêvão é desfalque contra o Bahia, Abel já indicou que Felipe Anderson será deslocado para o lado direito e o time teria uma vaga no lado esquerdo do ataque (justamente onde Dudu tem atuado quando entra durante as partidas). Sendo assim, o ídolo palmeirense poderia voltar ao time titular -o que não acontece desde o dia 4 de agosto, quando ele começou o jogo contra o Inter no Beira-Rio e foi substituído no intervalo.





Jogador é pessimista em relação a seu retorno ao time titular. Essa não é a primeira vez que Estêvão será desfalque do Palmeiras, e Abel já poderia ter deslocado Felipe Anderson para a direita e dar um espaço para Dudu, mas isso não aconteceu. Maurício, meia que colocou Raphael Veiga no banco, pode jogar no lado esquerdo e compete com o camisa 7 neste momento. Esse cenário faz o jogador não crer em uma mudança agora.





Abel Ferreira foi questionado sobre a volta do jogador ao time titular na última coletiva de imprensa, e deu a entender que Dudu precisa mostrar nos treinamentos da semana que merece a vaga.





"Me diga como treinas, e eu digo como jogas. Não sei, vamos ver [sobre a titularidade de Dudu]. Ainda hoje vocês pensavam que o [Richard] Ríos ia jogar. Não posso abrir o jogo. Vamos ter tempo para preparar o jogo, é uma hipótese", disse Abel Ferreira após a vitória por 1 a 0 contra o Grêmio.





Dudu foi responsável direto por duas vitórias importantes do Palmeiras e voltou a provar o seu valor. Contra o Grêmio, foi o responsável pela finalização que fez o goleiro Marchesín dar rebote para Estêvão marcar o gol da vitória. Diante do Atlético-MG, sofreu pênalti que foi convertido por Raphael Veiga e deu o triunfo ao Palmeiras.





O jogador voltou a abdicar de uma folga na última segunda-feira (11) e esteve na Academia de Futebol para treinar. Desde que Abel Ferreira afastou o jogador para um período de recondicionamento físico, Dudu tem feito trabalhos adicionais para retomar seu espaço na equipe.





DUDU TEM FUTURO INCERTO NO PALMEIRAS





Na última terça-feira (12), Paulo Buosi, vice-presidente do Palmeiras, afirmou que não existe nenhuma negociação para uma saída de Dudu do clube neste momento.





"Não tem nada em relação à saída do Dudu neste momento. Ele tem contrato com a gente e tenho certeza que ele será muito importante neste final de campeonato. Ele tem contrato com o Palmeiras até o ano que vem", disse Buosi.





A reportagem apurou que a fala do vice de Leila foi vista pelo estafe do atleta como "burocrática", e que isso não garante a permanência do atleta para o ano que vem. O camisa 7 quer mais minutos.





O jogador de 32 anos tem contrato com o Palmeiras até 30 de janeiro de 2026, e tem uma renovação automática até o fim da temporada se atingir um determinado número de jogos.





