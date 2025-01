Dudu tem divórcio milionário, sem homenagens no Palmeiras e busca recomeço

Dudu foi o símbolo de uma virada de chave histórica no Palmeiras, a transição para uma era vitoriosa em níveis que nem o torcedor mais otimista imaginava na época. O atacante se tornou um dos jogadores com mais títulos na história do clube (12), mais jogos (206), vitórias (144) e assistências (50) no Allianz Parque, mas deixou o clube sem nenhuma homenagem.





Dudu receberia homenagens do Palmeiras e da torcida organizada Mancha Verde, mas cancelou ambas. A ideia ao recusar as homenagens é que o camisa 7 continue a sua vida normalmente e que possa seguir carreira depois de sofrer muito com a turbulenta saída. Ele não esconde as mágoas pela forma como o processo foi conduzido, mas quer esquecer tudo isso para poder recomeçar.





Jogador levou "puxão de orelha" de Abel Ferreira após retornar da grave lesão no joelho. O atacante ficou cerca de dez meses se recuperando de lesão. Quando ficou à disposição, Abel disse que Dudu precisava passar por um processo de recondicionamento físico. Até hoje pessoas próximas ao jogador garantem que ele não tinha problema físico nenhum e que a atitude de Abel era uma represália pelo negócio frustrado com o Cruzeiro no meio do ano.





Dudu teve poucos minutos em 2024, mas nunca fez por merecer mais oportunidades. Foram 19 partidas disputadas (536 minutos no total, quase seis jogos completos) no ano, sem gols e sem assistências. Os melhores momentos do jogador no ano foram duas participações indiretas em gol: um pênalti sofrido contra o Atlético-MG e um chute que deu rebote para o gol da vitória contra o Grêmio, os dois jogos pelo Brasileirão.





O divórcio de Dudu e Palmeiras ainda virou milionário. O motivo: o fico no meio do ano custou R$ 40 milhões ao clube e gerou ruptura total com a presidente Leila Pereira. O alviverde tinha acertado a venda do atleta para o Cruzeiro por 4 milhões de dólares (R$ 24,6 milhões na cotação atual) e economizaria os salários, 13º e férias do jogador neste período. O negócio frustrado fez com que a direção do Palmeiras e o atleta nunca mais tivessem a mesma relação.





DUDU JÁ FALOU COMO JOGADOR DO CRUZEIRO





Dudu já foi anunciado pelo Cruzeiro e deu a primeira entrevista como novo camisa 7. O jogador disse que se preparou por cinco meses para chegar bem ao Cruzeiro.





"Eu me preparei quatro, cinco meses para chegar ao Cruzeiro bem. Espero contar com o apoio do torcedor para fazermos um grande ano. A gente está chegando para completar esse elenco e ter um time unido e mais forte. Prometer título é difícil, mas podemos prometer vontade e dedicação", disse Dudu em entrevista ao jornalista Samuel Venâncio.





OS TÍTULOS DE DUDU NO PALMEIRAS





Copa do Brasil (2015), Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), Libertadores (2020 e 2021), Campeonato Paulista (2020, 2022 e 2023), Recopa Sul-Americana (2022) e Supercopa do Brasil (2022).