Palmeiras anuncia contratação de Paulinho, segundo atacante para 2025

O Palmeiras anunciou oficialmente nesta terça-feira (31) a contratação do atacante Paulinho, que estava no Atlético-MG.





O jogador assinou vínculo por cinco anos, até 2029. Ele marcou 50 gols nas duas temporadas em que passou no time mineiro, além de ter dado 12 assistências, em 120 jogos disputados.

O anúncio fez referência ao movimento de arco e flecha, comemoração de Paulinho. Ele se despediu do Atlético-MG um pouco antes.





"A minha reação à proposta foi como da primeira vez, do primeiro convite do Palmeiras, há alguns anos. Se não me engano, essa foi a terceira ou quarta tentativa do clube. E eu sempre fui muito solícito e grato por esse reconhecimento. É um clube enorme do Brasil e do mundo e eu sei o quanto essa camisa pesa. Estou muito feliz de agora poder representar esse clube que tem tanta história. Com certeza a disputa do Super Mundial pesou muito na minha decisão. O Palmeiras é um clube enorme e estar em uma competição que será a maior do mundo entre clubes, com o projeto maravilhoso que o Palmeiras tem, chamou a minha atenção e fico feliz de poder fazer parte disso. Aceitei, claro, não só pelo Mundial, mas também pela Libertadores, pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil, pelo Paulista, por todos os campeonatos que o Palmeiras entra sempre para vencer", disse Paulinho.

O Alviverde desembolsou cerca de 18 milhões de euros (quase R$ 114 milhões), além de incluir Gabriel Menino e Patrick, capitão do sub-20, no negócio. Ambos são Crias da Academia e agradaram ao Galo.





Lesionado, Paulinho só deverá fazer sua estreia em março. Depois de ter atuado no sacrifício durante a reta final da temporada, o atacante de 24 anos passou por cirurgia no início deste mês para tratar uma fratura por estresse na tíbia da perna direita. A contratação faz o Palmeiras abrir mão da filosofia exposta pela presidente Leila Pereira.

Ele é sonho antigo de Abel Ferreira. O técnico português já queria a contratação quando o jogador saiu do Bayer Leverkusen, em 2022, mas o Palmeiras se assustou com os valores pedidos na época.





É também o segundo atacante contratado pelo clube para 2025. O Alviverde fechou a contratação do uruguaio Facundo Torres, que estava no Orlando City, dos EUA. Ambos se adequam ao perfil de reforços, sendo jovens e polivalentes.

"Conheço alguns jogadores, tive uma troca de ideia na Seleção Brasileira. Já perguntei e conversei com alguns que me falaram muito bem do Palmeiras, da estrutura, do grupo, enfim, do próprio treinador, com quem eu também já tive a oportunidade de conversar e trocar uma boa ideia. Estou muito confiante, estou grato pelo reconhecimento e pela confiança depositada em mim e espero poder retribuir com muitas vitórias, gols e títulos", falou o novo jogador alviverde.